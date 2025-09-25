Departe de a se lăsa copleșită de suferință, Monica Pop își continuă drumul cu o forță rar întâlnită. Ea a transformat durerea într-o lecție de viață și vorbește deschis despre modul în care reușește să trăiască „în paralel cu boala”, fără să îi permită să-i fure normalitatea.

„Cancerul nu e o condamnare la moarte”

Monica Pop recunoaște că fiecare diagnostic a venit ca un șoc. Totuși, alege să vadă partea pozitivă și să se concentreze pe soluții.

„Am trecut prin șase operații și probabil urmează încă una. Mi-am creat o strategie de supraviețuire pe care o numesc Cum să trăiești bine cu cancer?. Boala aceasta nu înseamnă neapărat sfârșitul. Este grea, dar poate fi tratată și uneori chiar vindecată. Am făcut toate chimioterapiile posibile și toate intervențiile necesare. Faci tot ce poți ca să trăiești. Eu am învățat să nu mă gândesc obsesiv la boală și să îmi continui viața. După fiecare operație, a doua zi eram deja la muncă”, a mărturisit medicul.

Puterea de a merge mai departe

De-a lungul anilor, Monica Pop a demonstrat o rezistență impresionantă în fața durerii. Două metastaze la ficat ar fi putut să îi frângă speranța, însă ea a ales să lupte și să nu se lase învinsă.

„Este ca și cum ai fi lovit de trăsnet când primești o astfel de veste. Am decis însă să nu las cancerul să mă doboare. Am avut mereu convingerea că voi trece peste acest coșmar. Am descoperit că pot suporta dureri pe care nu mi le imaginam și că pot merge înainte. Așa cum spun mereu: poți trăi bine cu cancerul”, spune ea cu o sinceritate tulburătoare.

Monica Pop rămâne o prezență activă și un exemplu pentru cei aflați în situații similare. Refuză să se izoleze, continuă să muncească și transmite un mesaj de speranță celor care se confruntă cu aceeași boală: cancerul nu înseamnă neapărat finalul, ci o luptă în care voința și atitudinea contează enorm.