Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 26 martie 2025. Emotiile noastre ne pot purta in toate directiile in cautarea a ceva mai bun. Ziua incepe cu un mic soc, deoarece Luna din nonconformistul Varsator formeaza o cuadratura cu excentricul Uranus din Taur, ceea ce poate determina pe toata lumea sa reactioneze impulsiv. Atmosfera devine mai blanda odata ce Luna intra in relaxatul Pesti. Putem folosi aceasta tandrete in mod constructiv, chiar si atunci cand agresivul Marte se cearta cu ranitul Chiron. Expunerea vechilor rani doare, dar este necesara pentru a le vindeca.