„Dacă există cineva care spune că uite, după ’90 nu spun înainte, a avut vreo relație cu mine, îi dau o vilă cadou. Sau cineva să spună „știm noi”. Nu domnule. Mi-aș asuma răspunderea, dar nu . În străinătate cerem voie, în Thailanda, la Bali cerem voie la neveste. Suntem cu nevestele acolo și știu că plecăm. Cerem voie. Se supără ele o zi. Mergem la un masaj. În rest nu, nici vorbă. Ofer o vilă celui sau celei care spune „Cu mine ai avut o relație”. Cine vrea o vilă vine și spune cutare și cutare...”, a declarat omul de afaceri Cristian Țânțăreanu la „Legile Puterii”.

Milionarul a povestit că și-a petrecut întregul an marcat de pandemie în țară, de teama noului coronavirus, potrivit realitateadebucuresti.net.

„Nici nu mai fac nici masaj, că mi-e frică. Făceam chiar masaj de coloană, dar nici pe ăsta nu îl mai fac, că mi-e frică”, a subliniat Țânțăreanu, care spune însă că în pandemie i-au mers afacerile.

„Am o clădire mică în lucru, sunt foarte supărat, că mi-am dat seama Casa Poporului e mai mare. Mă duc zilnic, și azi am stat vreo 5 ore în șantier. Eu nu am simțit foarte tare (n.r. pandemia). Având curtea de 15 hectare, 10 hectare lac, care sunt la mine în curte, e lacul meu, 2 hectare de pădure care e a mea, 3 hectare de curte și plimbându-mă pe străzile care sunt tot ale mele, nu am simțit”, a precizat omul de afaceri.

În schimb, Țânțăreanu spune că ia toate măsurile împotriva noului coronavirus.

„La mine în casă nu intră nimeni, nici nepoții, că mi-e frică. Sunt vaccinat, am anticorpi. M-am vaccinat acum două luni. Am făcut și rapelul, dar mi-e frică. N-ați văzut că apare varianta braziliană. (…) Ne mai vedem vecinii între noi, dar stând la distanță că ne e frică pentru noi în primul rând”, a concluzionat Cristian Țânțăreanu, marți seară, la „Legile puterii”.