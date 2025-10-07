Invitată în cadrul unei emisiuni, nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit despre beneficiile cafelei.

„Trei, minim, ca să ne facă bine. Trei, cinci cafele. Eu nu reuşesc să beau suficientă cafea... bobul de cacao şi bobul de cafea sunt miracol pe pământ. Consumul de cafea de-a lungul vieţii te protejează de toate maladiile degenerative, neuronale, de Alzheimer, de Parkinson, de belele alea... tocmai pentru că ai băut cafea şi celula nervoasă a stat trează”, a mărturisit Mihaela Bilic.

Un alt beneficiu important este că ajută la slăbit: „Da, cafeaua ajută la slăbit și nu doar printr-un singur mecanism, ci prin mai multe. Se cunoaște efectul tonic, stimulant al cofeinei asupra sistemului nervos”, explica specialista mai demult într-o postare pe Facebook.

Alte motive pentru care este bine să bei cafea

În cartea „Sănătatea are gust”, Dr. Mihaela Bilic detaliază și alte avantaje ale consumului regulat de cafea, precum creșterea rezistenței la efort și îmbunătățirea digestiei:

„1. Mărește rezistența la efort și crește performanțele fizice - Ajută organismul să transforme mai multe grăsimi în energie. Cafeina crește forța de contracție musculară, scade oboseala și îmbunătățește funcția respiratorie.

2. Este diuretică - În plus, scade riscul apariției litiazei urinare și ameliorează gradul de hidratare la sportivi sau la persoanele în vârstă.

3. Are efect stimulator tubului digestiv, crește mobilitatea și relaxează sfincterele, ceea ce duce la o golire mai rapidă a stomacului sau vezicii biliare, accelerează progresia bolului alimentar, ameliorează sau combate constipația și îmbunătățește digestia.

4. Este un puternic antioxidant - O ceașcă de 150 ml conține 200-500 mg polifenoli, substanțe care neutralizează stresul oxidativ și acțiunea nocivă a radicalilor liberi, micșorând riscul aparției unor afecțiuni, precum diabet de tip 2, boli cardiovasculare și neurovegetative.”