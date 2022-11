Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost anunțat, la ora 01:56, prin SNUAU 112, de existența a 17 persoane posibil intoxicate cu o substanta necunoscută într-un hotel din Ramnicu Vâlcea.

Au intervenit de urgență urmatoarele forțe: 1 autospecială pentru transport victime multiple, 1 autospecială cu apă și spumă, 1 SMURD, 1 autospecială CBRN cu 11 subofiteri de la G.I. Rm Valcea, 1 echipaj IPJ cu 2 lucratori, 1 EMUM si 1 EMUA de la SAJ. Au fost prealertate și alte 3 echipaje SMURD (Govora, Dragasani, Brezoi), informează ISU Vâlcea.

Din cele 21 de persoane afate în hotel, 17 se aflau în locație si 4 nu au fost prezente în momentul manifestarii situației de urgență.

Trei dintre acestea prezentau simptome mai grave (tuse, ameteli, iritatii oculare si respiratorii). Au fost evaluate medical 5 persoane dintre care doua au fost transportate la UPU Valcea (un barbat de 50 de ani si o femeie de 46 de ani).

In urma măsuratorilor efectuate de echipajul CBRN s-a identificat in camera centralei o concentratie de 16 ppm a unei substanțe iritante. Acesta provenea probabil din componența insecticidului aplicat de un operator economic la ora 13.00 in cursul zilei de 22.11.2022 în incinta hotelului.

Deși în urma discuțiilor cu autoritățile municipale s-a avansat soluția relocării persoanelor cazate în alt resort, dupa ventilarea încăperilor și obținerea valorilor nule la măsuratorile efectuate de echipajul de cercetare CBRN, cele 15 persoane au ales sa ramana pe loc.

Cele doua persoane transportate la UPU Valcea sunt stabile, conștiente, cu efectele simptomelor inițiale mult diminuate.