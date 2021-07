Tigrul de platan, o specie de insecta originara din America de Nord, face prapad in Romania. Desi are doar 3 mm, intepatura sa este extrem de dureroasa.

Specialistii ne recomanda sa avem grija in aceasta perioada, mai ales ca insecta provoaca diverse alergii. In plus, parintii ar trebui sa aiba grija de copii in parcuri, fiind mai sensibili.

Nu se cunoaste modul in care insecta a ajuns la noi in tara, insa aceasta este recunoscuta pentru capacitatea de a zbura pe distante lungi. De altfel, tigrul de platan s-a raspandit in toata Europa, in ultimii ani.