Mierea, aliment minune

Faptul că mierea este produsă doar din polenul diferitelor plante, o face un produs alimentar unic, natural și extrem de benefic sănătății. Din fericire albinele produc mai multă miere decât pot ele să consume, astfel că omul se poate bucura de beneficiile acestui aliment minune. Din păcate, partea proastă este că, în ultimii ani, specialiștii avertizează și trag un semnal de alarmă cu privire la protejarea acestei specii, deoarece este în pericol din cauza pesticidelor folosite în agricultură.

Acestea otrăvesc albinele, pur și simplu, astfel devenind un real pericol pentru planetă, deoarece acestea au și rolul de a poleniza plantele. Albina este cel mai răspândit polenizator. Polenizarea este un proces vital pentru toate plantele cu flori, fără acesta speciile de plante nu s-ar putea reproduce.

Iată câteva dintre beneficiile pe care le are mierea, conform Almanah Online.

Îngrijirea tenului

Mierea poate fi folosită pentru hidratarea tenului. Aplicată pe față o va hidrata și o va curăța de acnee. Tot ce trebuie să faceți este să o aplicați în strat subțire pe față și să o lăsați să acționeze timp de 10 minute, apoi să o spălați cu apă călduță.

De asemenea, poate fi folosită pentru înmuierea călcâielor îngroșate. Amestecați mierea cu bicarbonat de sodiu, faceți o pastă pe care o aplicați pe călcâie și o lăsați să acționeze, apoi o spălați. Mierea are și efecte antifungice, astfel că, dacă suferiți de afecțiuni fungice la nivelul picioarelor, mierea vă poate vindeca, scrie aceeași sursă.

Mierea crește imunitatea

În funcție de floarea din care este făcută mierea, aceasta are diverse proprietăți asupra sănătății. S-a demonstrat că mierea crește imunitatea și ajută la o vindecare mai rapidă, în cazul răcelilor sau al gripei și în reducerea inflamațiilor asociate cu răceala. Aceasta poate fi consumată adăugată în ceaiul călduț, dar nu fierbinte, deoarece specialiștii susțin că dacă ceaiul este fierbinte, peste 40 de grade, mierea își va pierde proprietățile. Astfel că, ceaiul trebuie să fie doar călduț, nu fierbinte.

Menține sănătatea tractului intestinal

Pentru menținerea unui sistem digestiv sănătos, avem nevoie de bacterii bune. Mierea conține probiotice naturale, benefice tractului intestinal. De asemenea, poate ajuta la o digestie sănătoasă. Mierea de salcâm este deosebit de benefică pentru intestine, deoarece ajută la curățarea tractului digestiv.

Grăbește vindecarea rănilor

Mierea este un leac natural minunat pentru vindecarea rănilor. Are proprietăți antifungice, antiseptice, antibacteriene și este un antibiotic natural, iar asta ajută la vindecarea rănilor. Puteți folosi pentru asta pansamente sterile, peste care aplicați miere, apoi le așezați pe rană. Schimbați zilnic pansamentul pentru a curăța rana și pentru a reaplica altul cu miere.

Mierea vă poate feri de alergii

Conține informații din planta din care a fost colectat nectarul, care conține alergeni naturali, iar aceste cantități mici de alergeni pot fi, de fapt, benefice pentru persoanele alergice la anumite plante. Expunerea la o cantitate mică de alergen poate ajuta organismul să se adapteze și să devină tolerant la anumiți alergeni. Cheia este să alegeți miere produsă din plantele la care faceți alergie sau cel puțin mierea să conțină și polen provenit de la acele plante. Ideală este mierea polifloră.

Ameliorează durerile în gât

Este un remediu excelent pentru a scăpa de durerile în gât, datorită efectului său antibacterian. De asemenea, va ajuta la reducerea inflamației, îmbunătățind respirația. Mierea acționează și ca emolient pentru gât și este foarte bună în cazul tusei seci.

Pentru un păr sănătos

Poate fi folosită ca mască pentru păr, hidratându-l, hrănindu-l și conferindu-i strălucire. Puteți să adăugați o lingură de miere în patru căni de apă călduță, apoi aplicați-o pe păr. Lăsați să acționeze câteva minute, după aceea clătiți părul cu apă. Dacă aveți afecțiuni ale scalpului, cum este psoriazisul, mierea poate fi un bun adjuvant în tratarea acestei afecțiuni.

Mierea- conferă un somn liniștit

Multă lume se plânge de insomnii din diverse cauze, iar mierea poate fi excelentă în această situație. O lingură de miere naturală, înainte de culcare, vă poate îmbunătății calitatea somnului. Va avea efect benefic și asupra ficatului. Melatonina este un hormon care este eliberat în timpul somnului și care controlează ceasul organismului. Consumul de miere poate ajuta la stimularea corpului pentru a produce acest hormon de somn, ceea ce vă va asigura un somn odihnitor. Amestecați o linguriță de miere într-un pahar de lapte cald, pentru a stimula producerea de melatonină și pentru a vă bucura de un somn odihnitor.

Ajută în controlul greutății

Mierea poate fi folosită pentru a înlocui zahărul, dar și produsele de cofetărie. Oricând simțiți nevoia de ceva dulce, alegeți mierea, deoarece este sănătoasă și benefică organismului, conține mai puține calorii decât zahărul.

Tratează iritațiile pielii

Mierea poate fi foarte liniștitoare pentru diferite tipuri de iritații ale pielii. Aplicată local, aceasta poate calma iritația sau chiar afecțiunile precum eczema, psoriazisul sau arsurile, datorită efectului său antiinflamator. De asemenea, va forma un strat protector care va ține germenii departe de zona afectată. Aplicați, pur și simplu, puțină miere pe zona afectată, de câteva ori pe zi. Consumul obișnuit de miere este o alegere inteligentă, pentru menținerea unei sănătății excelente.