La fel cum ne îngrijim corpul pentru a evita să ne îmbolnăvim, așa trebuie să ne îngrijim și creierul, care este, la urma urmei, elementul cel mai important, este de părere reputatul medic neurochirurg Vlad Ciurea.

Care sunt cele trei elemente care pun în mișcare creierul

„Trei elemente sunt esențiale pentru buna funcționare a creierului. Și ele nu costă nimic. Am să o spun mereu și mereu: apă, oxigen, odihnă.



Apa ajută sistemul vascular, curăță „deșeurile”, îmbunătățește starea celulelor, reglează temperatura și de aici efectele pozitive: îmbunătățește memoria, atenția, revigorează întregul organism. Dimineața, când ne trezim, recomand să bem două pahare cu apă. Este „combustibilul” de care avem nevoie pentru a funcționa optim.



Oxigenul. Creierul are nevoie de o cantitate mare de energie, iar aceasta este generată de procese consumatoare de oxigen. Recomand ca dimineața să ținem ferestrele deschise. Pentru că nivelul de poluare din orașe este mai scăzut la primele ore. Recomand de asemenea plimbări în parc. Respectând, desigur, regulile acestor timpuri. Avem și parcuri, și păduri, nu e nevoie să mergem foarte departe sau să tot lăudăm alte țări. România este superbă!



Odihna este crucială. NIMIC nu odihnește creierul mai bine decât somnul. Recomand ca oră de culcare ora 22.00, cel târziu. Fără televizor, telefon, tablete etc.



Toate acestea ne sunt la îndemână. Depinde de noi să ne protejăm, să avem grijă de sănătatea noastră. Pentru că altfel vom depinde de alții!”, a explicat medicul Vlad Ciurea.

Ce este bine să faci în fiecare zi - APA are un rol crucial

Acesta a dezvăluit de ce este indicat să bem apă pe stomacul gol dimineața, de îndată ce ne trezim.

„Această bijuterie pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cu care vorbim, ne certăm, ne împăcăm, iubim, construim, procesăm, facem o țară din ce în ce mai frumoasă, trebuie ţinută în activitate.

Mai mult, să-l ținem și normal și sănătos. Această activitate de mentenanță a creierului implică foarte multe elemente.

Trebuie să începem încă de dimineață, cu primele raze de soare și cu un zâmbet”, a spus Vlad Ciurea, potrivit doctorulzilei.ro.

„Primul lucru pe care să-l facem dimineaţa este să bem apă pe stomacul gol. Să gândim pozitiv, să ne uităm la ce este frumos și chiar dacă lucrurile nu sunt chiar cum gândim noi, să deschidem geamul, să inspirăm aer curat dimineața, să fim extrem de optimiști și să gândim la ce va fi peste zi, bine și foarte bine.

Apoi, trebuie să bem apă de dimineață. Apa trebuie să fie plată și trebuie să bem apă, nu cafea.

Primul lucru este apă pe stomacul gol. Apă plată, nu cu gheață, nu cu alte ingrediente, nu cu alte substanțe. Dacă vreți, apă cu lămâie.

Se bea pe stomacul gol, la temperatura camerei, pentru că pătrunde în corp și umidifică tot corpul, curăță corpul, hidratează. După această stare pe care am avut-o peste noapte, în care organismul s-a odihnit, trebuie să-l activăm și atunci apa pornește.

Apoi, exercițiile fizice, deplasarea, după care urmează în mod normal igiena de dimineață și un mic dejun care nu trebuie să fie în fugă și nici copios. Trebuie să fie ceva plăcut, dacă se poate cu puțină muzică.

Urmează, după aceea, cafeluța de dimineață”, a mai spus prof. univ. dr. Vlad Ciurea, la un post TV, citat de doctorulzilei.ro.