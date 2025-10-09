Principalele cauze ale frisoanelor includ infecții virale sau bacteriene, febră, expunerea prelungită la temperaturi scăzute, reacții la anumite medicamente sau vaccinuri, și afecțiuni precum malaria sau septicemia.

În cazul adulților, frisoanele însoțite de febră indică adesea că organismul luptă împotriva unei infecții. Simptomele asociate pot include transpirație, dureri musculare, slăbiciune și dureri de cap.

Iată câteva remedii pe care le foloseau străbunii noștri, conform Kudika.

Ceaiuri calde

Consumul de ceaiuri calde reprezintă un remediu simplu și eficient pentru frisoane. Căldura lichidului nu doar că încălzește corpul din interior, dar multe plante folosite au și proprietăți medicinale benefice. Iată câteva opțiuni recomandate:

Supa caldă de pui

Supa de pui, un leac strămoșesc apreciat în multe culturi, nu este doar reconfortantă, ci și extrem de benefică. Aceasta hidratează, încălzește corpul și furnizează nutrienți esențiali care susțin sistemul imunitar în lupta sa împotriva infecțiilor.

Comprese calde

Aplicarea de comprese calde pe gât, piept sau frunte poate oferi o ameliorare rapidă a frisoanelor. Această metodă simplă ajută la relaxarea mușchilor și îmbunătățirea circulației locale. Se pot folosi prosoape înmuiate în apă caldă sau săculeți cu sare încălziți pentru un efect prelungit.

Băi calde

O baie caldă de 15-20 de minute nu este doar relaxantă, ci și terapeutică. Aceasta ajută la creșterea temperaturii corporale și relaxarea mușchilor încordați de frisoane. Pentru a spori efectul benefic, poți adăuga săruri de baie sau uleiuri esențiale cu proprietăți calmante și antiinflamatorii.

Alimente și suplimente naturale

Anumite alimente pot întări sistemul imunitar și combate frisoanele prin proprietățile lor nutritive și medicinale:

Usturoi și ceapă - au puternice proprietăți antibacteriene

Alimente bogate în vitamina C - citrice, kiwi, ardei, care susțin funcția imunitară

Ghimbir proaspăt - stimulează circulația și are efect antiinflamator

Miere - are efect antibacterian și calmant pentru gât iritat

Aceste leacuri bătrânești pot oferi o ameliorare rapidă și naturală a simptomelor, sprijinind totodată procesul de vindecare al organismului. Cu toate acestea, e important să reținem că, deși eficiente, aceste remedii naturale nu înlocuiesc sfatul medical profesionist. Dacă frisoanele persistă sau sunt însoțite de alte simptome îngrijorătoare, consultarea unui medic rămâne esențială pentru a asigura o îngrijire adecvată și completă.