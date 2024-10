Ploile torențiale și furtunile au provocat o situație fără precedent care a afectat grav sudul și estul Spaniei, acolo unde se află sute de mii de români.

Cei 22 de conaționali dați dispăruți sunt căutați cu drone, iar forțele de intervenție sunt suplimentate de la o ora la alta. Autoritățile au anunțat că puhoaiele au inundat și blocat mai multe drumuri din orașe. Mașini și materiale de construcție plutesc, efectiv, pe străzile transformate în râuri învolburate.

Autoritățile spun că numărul victimelor poate crește în următoarele ore.

Foto: Profi Media

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează despre situația cetățenilor români din Comunitatea Valenciană, în contextul inundațiilor care au afectat Regatul Spaniei, soldate cu victime, persoane dispărute și pagube materiale Astfel, prin intermediul Consulatului României la Castellón de la Plana, MAE verifică informațiile privind dispariția a 22 de cetățeni români. Oficiul consular menține un contact permanent cu autoritățile spaniole, iar verificările sunt în desfășurare.

#Valencia: Devastating flash floods in south-eastern Spain have killed dozens of people after torrential rain hit the area yesterday. pic.twitter.com/T5CW1rsuBs