FOTO-VIDEO | Descoperire spectaculoasă în orașul antic Pompei - un „fast-food” INTACT, cu resturi alimentare

Astfel de thermopolium erau foarte frecvente şi populare în Roma Antică. Doar în Pompei existau aproximativ optzeci de astfel de structuri. Pompei, îngropat de un strat gros de cenușă vulcanică în urma erupţiei Vezuviului, în anul 79 d.H., este al doilea cel mai vizitat sit arheologic din Italia după Colosseum din Roma. Acesta a atras în 2019 aproape patru milioane de vizitatori. Doar o treime din acest sit, care se extinde în prezent pe 44 de hectare, nu departe de Napoli, a fost dezgropat de arheologi, relatează Agerpres.

Blatul acoperit cu cenuşă vulcanică fusese parţial dezgropat în 2019, însă lucrările au fost extinse pentru a se conserva cât mai bine integritatea structurii, situată într-un cartier care la acea vreme era foarte frecventat, la intersecţia străzii Casa delle Nozze d`Argento (Casa Nunţii de Argint) şi Vicolo dei Balconi (Strada Balcoanelor).

Alături de fresca deja cunoscută, care înfăţişează o nereidă (nimfă a apelor) călare pe un căluţ de mare, cercetătorii au identificat picturi în culori vii reprezentând animale, în special păsări de curte şi raţe sălbatice, ce erau gătite şi servite, cu vin sau alte băuturi.

Resturile alimentare descoperite de arheologi în Pompei

Oamenii de ştiinţă au descoperit în spaţiile din structura mesei resturi alimentare, care ar putea oferi informaţii valoroase asupra obiceiurilor gastronomice din Pompei, din perioada erupţiei Vezuvului, în 79 e.n.

Un fragment de os de raţă, dar şi resturi de porc, de capră, peşte şi melci au fost găsite în vasele de teracotă. Mai multe ingrediente erau gătite laolaltă, într-un preparat asemănător cu paella.

Într-un dolium - vas de lut asemănător unui butoi - au găsite boabe de fasole zdrobite, care serveau la modificarea culorii şi gustului vinului.

"Pe lângă faptul că reprezintă o altă mărturie a vieţii de zi cu zi din Pompei, posibilităţile de analiză a acestui termopolium sunt excepţionale, pentru că pentru prima dată o zonă de acest tip a fost excavată în totalitate", a declarat Massimo Osanna, director general al Parcul Arheologic Pompei, citat într-un comunicat.

