Ce se întâmplă dacă bei cafea pe stomacul gol

Dacă bei cafeaua imediat după ce te trezeşti, fără să fi consumat în prealabil apă sau altceva lichid, rişti câteva efecte nedorite:

Poate apărea disconfort digestiv, cum ar fi reflux, arsuri în stomac sau o senzaţie de „supra-activitate” a stomacului.

Cafeaua are un efect uşor diuretic, dacă ai deja un nivel redus de lichide în corp, efectul cafelei poate accentua deshidratarea.

De ce să începi cu apă înainte de cafea

Iată câteva beneficii de care te poți bucura dacă înainte de cafea bei un pahar cu apă:

Hidratezi corpul după câteva ore de somn, în care nu ai consumat lichide. Specialiştii spun că apa imediat după trezire îţi poate îmbunătăţi starea de spirit, metabolismul şi digestia.

Măreşti eficienţa cafelei: dacă stomacul este pregătit cu apă, cafeaua poate să-şi facă efectul de stimulare mai bine. Unii specialiști recomandă să aştepţi o oră sau două după trezire înainte de cafea.

după trezire înainte de cafea. Dacă ai o zi stresantă, specialiştii sugerează să înlocuieşti temporar cafeaua cu un ceai cu conţinut scăzut de cofeină

Aceasta nu este o regulă absolută pentru toată lumea: unii oameni beau cafeaua imediat după trezire fără probleme, dar pentru cei sensibili la aciditate sau pentru cei care se confruntă des cu disconfort digestiv, rutina cu apă înainte de cafea e utilă.

De asemenea, nu transforma paharul de apă într-o scuză pentru a sări micului dejun. Apa e doar un bun început, dar contează întreg contextul alimentar. Dacă ai afecţiuni medicale digestive, cardiace sau altele, e bine să discuţi cu medicul tău înainte de a schimba rutina.