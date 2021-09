Piese de patrimoniu din colecţia personală a Corinei Chiriac au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României. Cântăreața a semnat actele de donație în cadrul unei ceremonii la care au participat prietenii apropiați ai artistei.

„Doamna Corina Chiriac se desprinde foarte ușor ca un personaj neconvențional. A fost un artist, este un artist care nu s-a supus niciunui tipar”, a declarat directorul Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberländer-Târnoveanu.

Donaţia cuprinde piese variate: pașapoartele iraniene ale bunicilor materni de origine armeană, trofee, diplome, medalii, certificate de naştere şi de studii, documente şi fotografii de la începutul secolului XX, rochii de scenă, instrumente muzicale dar și obiecte vestimentare care i-au aparținut artistei.

„Când ni s-a recomandat sa stam acasa, am spus e momentul exact ca sa incep sa imi scriu amintirile. Și , pentru a nu greși, am inceput sa scot din documentele de familie. Noi am fost o familie mare, la un moment dat cand eram eu copil eram vreo 40 de membri in familie. Am scos din cutii, din biblioteci, din pachete. Și am spus: aceste exponate merita sa stea undeva unde sa fie vazute”, a spus Corina Chiriac, potrivit Realitatea PLUS.

Adunate timp de o sută de ani, obiectele din această colecție atestă istoria a patru generaţii. Mare parte dintre acestea vor fi prezentate publicului într-o expoziţie specială, spre sfârșitul lunii octombrie.