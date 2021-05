CÂT a plătit prințul Emanuel pentru uciderea ursului Arthur

Președintele Agent Green susține că șeful Asociației de vânătoare din Odjula, județul Covasna, care a organizat partida de vânătoare, a mințit în privința ursului ucis de prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, precum și a sumei plătite de acesta.

Ursul Arthur avea vârsta de 17 ani și a fost cel mai mare urs observat în România și probabil cel mai mare care trăia în Uniunea Europeană, mai transmite Agent Green. A fost împușcat pe 13 martie 2021.

Gabriel Păun a declarat, la Realitatea PLUS, că 7.000 de euro „nu este suma reală, este cea pusă în discuție de șeful Asociației de vânătoare”

„La momentul respectiv al discuției cu șeful Asociației, noi nu îi spusesem că știm că a fost împușcat ucis ursul Arthur. Ne tot spunea de ursoaice, și în momentul în care i-am spus că a fost împușcat un mascul, am întrebat despre ce caz e vorba. A zis că era un urs de 7 ani si a costat cam 7.000 de euro. (...) Oricum această asociație a făcut raportul vânătorii care a fost transmis Agenției de Protecție a Mediului, deci ne-a mințit în față”, a relatat Gabriel Păun, joi, la Realitatea PLUS, adăugând că nu știe suma exactă plătită de prințul Emanuel .

„Pentru un astfel de exemplar... (...) Nu știu suma în mod direct, dar dacă ne uităm în calculatoarele de trofee, de la acest punctaj vorbim de la 20.000 de euro in sus. N-ai cum să-l vinzi cu mai ppuțăin de 20.000 de euro. Cred că suma e mai puținn importantă, ci deficiențele legislative de corectat”, a mai declarat Păun.

Potrivit AgentGreen, măsurătorile cadavrului arată un punctaj record: Arthur avea 593 de puncte din 600 care reprezintă maximum posibil în industria vânătorii de trofee.

Sursă Foto: AgentGreen.ro

SOLUȚIILE ministrului Mediului pentru stoparea vânătorii pentru trofee

Păun a mai spus că eliminarea prin ucidere a urșilor trebuie să fie ultima soluție și a prezentat câteva soluții ministrului Mediului.

„În principiu, această derogare nu trebuia dată. (...) am vizitat și sătenii din Odjula, inclusiv cel care a făcut cerere, nu a știut nici să-și citească propria cerere. Nu avea protecțiie la casă, gard electric, nu avea caini, avea multe atractii pentru urs, că ursul mănâncă de toate. Am discutat cu primarul si ceilalți. Toată lumea vorbea de trei ursoaice cu pui, niciodata de un mascul. S-a dat o derogare pe un urs și au împușcat ce au apucat”, a mai spus președintele Agent Green.

„Derogarea trebuie să fie excepția, și nu regula. Din păcate, este o practică pe care am moștenit-o și pe care am discutat-o cu 20 de miniștri înainte de dl Tanczos Barna și sper să găsesc mai multă deschidere, pentru că avem foarte multe soluții pentru a închide aceste portițe la vânătoarea de trofee. Am făcut câteva propuneri pe termen scurt pentru diminua apetitul excesiv pentru trofeele de vânătoare. Pe lângă membrii Asociației de vânătoare, trebuie să fie prezent un jandarm și un reprezentant al Gărzii naționale de Mediu”, a mai explicat Gabriel Păun, joi, la Realitatea PLUS.

Acesta a propus ca soluție pentru descurajarea vânătorii de trofee că „animalul nu trebuie neapărat împușcat, trebuie făcut ca în restul țărilor europene: tranchilizarea urmată de eutanasiere pentru a elimina suferința inutilă si distrugerea prin incinerare a cadavrului după recoltarea probelor de ADN pentru probe la dosar dar și din motive științifice de studiu genetic al animalului”.

Ministrul mediului a admis că „trebuie să înăsprim legislația, ca aceste derogări să nu fie pentru altceva. Și, cu siguranță,trebuie să sprijinim fermierii și cetățenii să se apere, dar trebuie să fim precauți și echilibrați și să spunem adevărul de fiecare dată”.

Despre cine ar trebui să se ocupe de extragerea de urs sau de orice alt animal protejat, ministrul Mediului a anunțat că se va modifica legislația în domeniu, pentru a evita venirea străinilor la vânătoare.

„Am cerut reanalizarea legislației, se va înăspri în cazul ordinelor de extragere, ca numai asociatiile de vânătoare să aibă dreptul să pună în executare odinunl de ministru, nu din afara, din strainatate. (...) În momentul în care se intervine pentru extracție, trebuie să fie promptă pentru protectia omului, derogarea, in niciun caz sa nu fie data pentru altceva”, a concluzionat ministrul Mediului după scandalul provocat de împușcarea ursului Arthur.