Emanuel von und zu Liechtenstein are 42 de ani și este de profesie medic. El locuiește la Riegersburg, localitate situată în regiunea austriacă Stiria, suprannumită „inima verde a Austriei”. Aici administrează un domeniu uriaș, construit în jurul anului 1100.

Prințul este un vânător cunoscut în Europa și un colecționar de trofee cu renume printre practicanții acestei îndeletniciri, scrie ziare.com. Iar uciderea lui Arhur, considerat printre cele mai mari exemplare de urs brun din Uniunea Europeană, este pusă, de presa străină, pe seama interesului obsesiv pentru trofeele de vânătoare al prințului.

Jurnaliștii publicației elvețiene Blick au vorbit cu prințul Emanuel von und zu Liechtenstein despre scandalul declanșat după uciderea ursului Arthur.

„Personal, nu vreau să mă implic în niciun fel în discuție”, a declarat prințul pentru Blick.

Întrebat cum a reuțit să aibă deorgare, acesta nu a dorit să dezvăluie cum a obținut aprobarea de a împușca exemplarul masiv de urs brun din România. Arthur nu avea nicio legătură cu derogarea acordată din cauza ursoaicei cu pui care ataca fermele din Ojdula, județul Covasna. În plus, ursul Arthur nu venea în zona comunităților locuite de oameni, ci trăia în sălbăticie, afirmă reprezentanții Agent Green, mai scrie ziare.com.

Ursul uriaș Arthur a fost împușcat la Ojdula, Covasna într-o arie naturală protejată, pe 13 martie 2021, a anunțat miercuri Organizația Agent Green. Reprezentanții ONG-ului îl acuză pe prințul austriac de braconaj după ce ar fi profitat de o derogare dată de ministrul Mediului pentru uciderea ursoaicei cu pui care a produs mai multe pagube în ferme din regiune.

CINE era ursul uriaș Arthur, probabil cel mai mare din UE

Ursul Arthur avea vârsta de 17 ani și a fost cel mai mare urs observat în România și probabil cel mai mare care trăia în Uniunea Europeană, mai transmite Agent Green. Ursul de 17 ani a fost împușcat pe 13 martie 2021, potrivit publicației austriece KronenZeitung.

„Măsurătorile cadavrului indică că Arthur avea 593 de puncte din 600 care reprezintă maximum posibil în industria vânătorii de trofee. Nu am mai auzit de un asemenea punctaj record până acum. Mă întreb cum a putut prințul să confunde o femelă cu pui care vine la sat cu cel mai mare mascul care exista în adâncul pădurii. Este clar că prințul nu a venit să rezolve problema localnicilor ci să omoare ursul și să își ducă acasă cel mai mare trofeu pentru a-l agăța pe perete. Avem de a face cu o partidă de braconaj, de vreme ce au împușcat ursul greșit”, a spus Gabriel Paun.

Vânătorilor elvețieni le place, de asemenea, să călătorească în străinătate pentru a vâna, relatează Blick. 1.500 - 2.000 dintre aceștia călătoresc în străinătate pentru a vâna trofee în fiecare an. Țările africane precum Tanzania, Namibia și Africa de Sud sunt deosebit de populare în acest sens. Pentru vânătorile la care participă, elvețienii pasionați plătesc până la 100.000 de franci, scrie aceeași publicație. În plus, trofeele animalelor protejate pot fi importate în Elveția numai dacă guvernul federal le-a aprobat. În fiecare an, aproximativ 50 de trofee din specii de animale pe cale de dispariție vin în Elveția, mai notează publicația Blick.