Sunt perchezitii informatice, joi dimineata, in dosarul lui Horatiu Potra. Anchetatorii vor analiza astazi calculatoarele si ale medii de stocare de date gasite acasa la cei care sunt pusi acum sub acuzare, dupa ce au fost opriti in trafic iar in masinile lor au fost gasite mai multe arme. Politisti banuiesc ca pregateau proteste in contextul anularii primului tur al alegerilor prezidentiale. Horatiu Potra a ajuns la sediul IGPR.