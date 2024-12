"Vor conta daca vom sti ca tara si clasa politica va sti sa profite de asta. In momentul acesta, Romania poate deveni in 2025 un hub de productie regional. Avem toate liniile - maritima, feroviara, daca investitiile in infrastructura rutiera vor continua ca in ultimii 2-3 ani si rutiera - pentru a fi hubul de productie nr. 1 in Europa, cel putin pe partea de agricultura", a spus, într-o intervenție la Realitatea PLUS, sociologul Vladimir Ionaș.

"Tine de noi, de clasa politica sa prioritizeze aceste lucruri. Ar trebui sa urmeze investitii masive in Portul Constanta, pentru ca, in momentul de fata, se deschid extrem de multe oportunitati, si sa continuam investitiile in infrastructura. Sa fie legate toate regiunile de vama catre Europa Occidentala si ulterior putem sa fim siguri ca lucrurile vor merge doar spre bine. Tine doar de noi si de capacitatea oamenilor politici de a livra mesajele corecte populatiei.

Daca vom continua cu linia asta de comunicare care pana acum a fost gresita si am vazut asta la alegeri, oamenii nu vor lua lucrurile foarte in serios. E un lucru care s-a intamplat, un moment extrem de bun, dar trebuie sa stim sa-l promovam si sa le oferim o perspectiva pozitiva cetatenilor pentru ca, in momentul de fata, beneficiaza foarte mult antreprenorii care fac transport rutier, e un lucru minunat pentru ei, si beneficiaza exact acea categorie care, in cea mai mare proportie, a fost dezamagita de cele doua partide - diaspora, care vine de cele mai multe ori acasa in perioada sarbatorilor si stiau ce inseamna cozile din vami", mai spune sociologul.