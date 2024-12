"Sunt la spital, de asta nici n-am putut sa intervin, dar nu pot sta departe de televiziune. Voi fi si diseara, la ora 21.00, in direct la emisiune. Toti cei care astazi ne injura, care ne jignesc, care ne hulesc trebuie sa inteleaga ca solidaritatea si lupta impotriva incalcarii dreptului de exprimare si a legii si a constitutiei este este esentiala. Maine, oricare dintre cei acre astazi ne jignescvor putea fi in aceeasi situatie, si atunci vor vedea cat de mult inseamna aceasta solidaritate.

Am vazut ca dl. Valentin Jucan (vicepresedinte CNA - n.r.) a postat pe pagina sa ca este o minciuna ceea ce spunem noi, ca este o sanctiune veche si ca n-are legatura cu ce se intampla acum. Ba da, are legatura cu ce se intampla acum. Este o sanctiune din anul 2023 care a fost suspendata, un proces foarte lung care a durat foarte mult si care s-a prescris. In contextul in care, in ultimele 10 zile, ne-au dat amenzi de 50.000 de euro acum, ca razbunare, ne-au pus piciorul in gat sa intrerupem emisia pentru 10 minute, la ora 19.00.

Noi ne supunem, asa cum au spus colegii nostri, pentru ca noi respectam legea si institutiile statului, dar ceea ce se intampla este un abuz fara margini si lucrurile acestea nu trebuie sa se mai perpetueze. Aceste persoane, platite din bani publici, sunt puse acolo sa apere interesul public. Ei nu apara interesul public, ei apara astazi opinia unor care ne doresc inchisi, bagati la puscarie si pedepsiti pentru ca vorbim in numele poporului roman, adica ducem mai departe dorinta poporului roman", a declarat rezlizatoarea emisiuniii "Culisele Statului Paralel".

Jurnalista a amintit si depre decizia luata astazi, la Consiliul JAI de la Bruxelles privind aderarea deplina a Romaniei si Bulgariei la Schengen, precizand: "Ma bucur foarte tare ca in sfarsit Romania, dupa 20 de ani, a intrat in Schengen in totalitate si le atrag atentia politicienilor sa ia labele de pe aceasta victorie a poporului roman pentru ca nu este meritul lor, este meritul poporului roman pe baza sacrificiilor pe care acesta le-a facut ca sa ajungem aici. Au fost umiliti ani de zile iar politciienii astazi si-au aratat nivelul mic pe care-l au. Nu, aceasta atitudine a lor pe modelul \"Ceausescu va mai dam 100 de lei\" nu va opri valul. O sa fiu in aceasta seara la ora 21.00 in direct si o sa spun adevarul, asa cum am facut-o si pana acuma si vom ramane drepti in picioare. Nimeni si nimic nu ne va opri. Acest val de ura al institutiilor statului impotriva noastra trebuie oprit. Nu facem nimic altceva decat sa reprezentam interesul public".