VIDEO Doliu în lumea muzicii. A murit unul dintre pionierii americani ai rock and roll-ului

Little Richard, unul dintre pionierii americani ai rock and roll-ului, a murit sâmbătă la vârsta de 87 de ani, a declarat fiul acestuia pentru revista Rolling Stone. Cauza decesului nu este cunoscută încă.

A revoluționat rock and roll-ul, scena anilor 50. Muzicianul de culoare rămâne cunoscut pentru extravaganța sa de pe scenă, nu numai pentru „Tutti Frutti” sau "Long Tall Sally”. Aparițiile sale explozive și extravagante cu cămăşile excentrice, coafura sa înaltă de 15 centimetri şi mustaţa subţire, dar mai ales pentru verva cu care interpreta pe scenă, cu vocea sa răgușită și cu mișcările de dans.

Prezent pe marea scenă a rockului din anii '50, Little Richard și-a anunțat retragerea în 2013. Alături de Chuck Berry şi Fats Domino, a reinventat blues-ul.

Atât The Beatles cât şi The Rolling Stones au cântat la începutul carierei în deschiderea concertelor sale, iar tânărul Jimi Hendrix a debutat ca muzician în trupa sa

Născut în statul american Georgia, pe numele real Richard Wayne Penniman, Little Richard s-a numărat printre primele celebrităţi incluse în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986. Richard Wayne Penniman a devenit „ Little Richard” pe la 15 ani, înainte cu patru ani de lansarea primelro sale creații. Starul a lansat cele mai mari hituri ale sale în anii 1950. A „spart” topurile Billboard, fiind numărul 1 cu hiturile sale. În copilărie a fost influenţat de ritmurile specifice muzicii gospel, de atmosfera oraşului New Orleans, pe care le-a transpus apoi în compoziţii originale pentru pian. Tatăl său era predicator, dar avea şi un club de noapte.