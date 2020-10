Viceprimarul Aurelian Bădulescu, la Realitatea PLUS: Școlile vor rămâne închise până anul viitor, după Paște

„Stiti pana cand vor ramane scolile inchise? Va spun eu, rețineți: după Paște la anul se vor deschide. Pana atunci nu se va deschide nicio scoala. Scolile se vor deschide dupa Paste, cand pe cale naturala se va imuniza populatia. Măsurile acestui guvern sunt egale cu zero”, a declarat, sâmbătă, viceprimarul Capitalei.

Mai optimiști sunt liderii din teritoriu care speră ca numărul infectărilor să scadă.

Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, spune că „situația inca este sub control si poate fi tinuta sub control prin activitatea medicilor impecabila. Astăzi s-a stabilizat la Cluj-Napoca numărul de infectari, deci nu mai suntem pe o directie crescatoare. Daca si in zilele urmatoare se va confirma tendinta stabila cu orientare de descrestere sunt sanse ca dupa 14 zile sa revenim la scoala dinainte de formatul online și la redeschiderea restaurantelor”.

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, spune că „pe ultimele trei zile, in afara de numărul crescut de teste, conteaza foarte mult cat testezi, noi am testat mult in ultima saptamana, dar la localitatile unde a fost incidenta foarte mare suntem oarecum stabili, facem analiza zilnica. Nu inseamna ca mâine va fi la fel. Dar daca este asa, cam in două zile ar trebui sa ne stabilizam sau sa scadem, pentru ca ne apropiem de termenul de 14 zile”.

Prefectul județului Harghita, Ion Proca, a declarat, la Realitatea PLUS că „asteptam ca masurile luate sa-si faca efectul. (...) Sigur ca situatia scolilor ramâne incertă si dupa 1 noiembrie, în măsura in care oamenii nu vor intelege sa respecte masurile”.