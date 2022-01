Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

„Din perspectiva sanitara, atat timp cat criteriul este stabilit gradul de ocupare 70%, în spitale (mai mic sau egal cu 70% - n.red.), și nu este atins nicaieri in tara, este de 38%. Nu avem nicio școală sau gradiniță din România care să nu înceapă activitatea din motive epidemiologice. Sunt situatii in care e suspendata activitatea fizica, de DSP, din cauza imbolnavirilor la nivel de clasa sau de grupa”, a declarat Sorin Cîmpeanu, în exclusivitate, duminică, la Realitatea PLUS, care a adăugat că preșența fizică este necesară: „Este esențial, pentru că pierderile, prin online, au fost imense”.

Despre închiderea școlilor în lipsa testării și a creșterii infectărilor la nivel național recomandată de mai mulți experți, ministrul Educației a replicat că „numele de experți în Sănătate mă tem că nu este justificat. Dacă vorbim de autointitulați cercetători, sau alți părerologi sau deșteptologi, Ministerul Educației nu ia în considerare acest lucru. Singurul interlocutor este Ministerul Sănătății, este INSP. (...) Concluziile sunt cele adoptate la nivel de ordin comun. Experți în Sănătate, în ghilimele, nu fac altceva decât să inducă panică, prefer sa iau in considerare punctele de vedere a (ale - n.red.) celor în măsură să aibă opinii despre evoluția epidemiologică și siguranța sanitară”.

Potrivit noului Ordin Comun al ministerelor Educației și Sănătății a fost introdus un criteriu unic pentru menținerea școlilor deschise, cu prezență fizică - gradul de ocupare al paturilor COVID-19 din spitale. Dacă acesta depășește 75% într-un județ, atunci elevii din școlile din acea regiune intră în regim online. În același timp, dacă este sub 70% într-un județ, atunci elevii vor merge, fizic, la școală. Regulile se aplică unitar la nivelul fiecărui județ, cu excepția regiunii București-Ilfov care, din cauza specificității, vor fi tratate împreună, mai prevede Ordinul comun.