CÂND se redeschid școlile - anunțul ministrului Educației! Ce spune Sorin Cîmpeanu despre VACCINAREA profesorilor

Ministrul Educației a anunțat că o situație despre câți profesori sunt dispuși să se vaccineze va fi gata la jumătatea lunii ianuarie.

„Am cerut in intreg sistemul de educație, prin inspectoratele școlare și universități, situatia personalului didactic, auxiliar nedidactic care are disponibilitate de vaccinare - o raportare numerica.

Este nevoie de clarificarea unor lucruri pe un subiect de maxim interes pentru intreaga societate românească, și anume acela al redeschiderii cât mai grabnice a școlilor. Redeschidere pe care o doresc in calitate de ministru, pe care o doresc întreg Ministerul Educației și întreg sistemul”, a transmis Sorin Cîmpeanu, luni, la Realitatea PLUS.

Ministrul Educației a anunțat că după jumătatea lunii ianuarie va fi luată o decizie privind deschiderea, în anumite condiții, a cursurilor în sălile de clasă, ținând cont de câți profesori sunt dispuși să se vaccineze, dar și de situația elevilor care nu au acces la învățământul online.

„Această redeschidere se va putea face în funcție de evoluția epidemiologica și după perioada vacantei de iarna, Crăciun și Revelion (...), vom avea la jumătatea lunii ianuarie primele rezultate privind rata de infectare. Cu speranța că nu vom avea cresteri semnificative ale ratei de infectare, vom analiza aceste elemente împreună cu Ministerul Educației, cu Comitetul Național pentru Situații de Urgență și coordonatorul campaniei de vaccinare.

Pe baza rezultatelor pe care le vom primi pe 15 ianuarie privind disponibilitatea de vaccinare vom avea o concluzie, vom adăuga măsurile luate de alte state care se confruntă cu o situație asemănătoare și, nu în ultimul rând, vom avea o raportare pe care am cerut-o in 11 ianuarie privind elevii aflați in dificultate în derularea procesului de invatamant online.

Toate aceste elemente sunt necesare în fundamentarea unei decizii responsabile, prioritizând starea de sănătate a elevilor, studenților și a profesorilor, având în același timp și dorința de deschidere cât mai grabnică a școlilor”, a mai declarat luni, la Realitatea PLUS, ministrul Sorin Cîmpeanu.

CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

Cursurile nu încep pe 11 ianuarie 2021 așa cum era planificat, după vacanța de sărbători.

Potrivit Calendarului anului școlar 2020-2021, pe 8 februarie ar urma să înceapă al doilea semestru, în preuniversitar și universitar, după ce elevii ar mai fi avut oricum o săptămână de vacanță intersemestrială, prevăzută în perioada 30 ianuarie- 7 februarie 2021.

Cursurile ar dura până pe 1 aprilie, urmând vacanțele de primăvară, incluzând și perioada de Paște.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel, potrivit planificării ministerului:

Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021 și Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021

Paștele Catolic (2 - 11 aprilie), Paștele Catolic fiind pe 4 aprilie

Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai), Paștele Ortodox fiind pe 2 mai

Cursurile se reiau pe 10 mai 2021.

Vacanţa de vară: Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, din cauza Evaluării Naționale, și se încheie la data de 11 iunie 2021.

Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.