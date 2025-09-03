În această perioadă a anului, este foarte posibil ca turiștii care ajung pe litoral să observe în apa Mării Negre două tipuri de meduze, a explicat George Harcotă, cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”.

Meduza de apă rece (Aurelia aurita): translucidă și inofensivă, cu un diametru de până la 30 cm. Poate fi întâlnită în apele mai reci.

Meduza de apă caldă (Rhizostoma pulmo): are o culoare alb-lăptoasă, cu o ușoară tentă mov, și poate ajunge până la 60 cm. Atenție! Această specie poate provoca iritații în cazul unui contact prelungit.

Specialistul atrage atenția că, în ciuda repulsiei pe care unii turiști o resimt la vederea meduzelor, acestea nu sunt periculoase.