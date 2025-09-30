Profețiile lui Arsenie Boca pentru România

Părintele Arsenie Boca ar fi prezis, cu mulți ani înainte de 1989, sfârșitul regimului comunist din România, anunță un post TV, conform Click.ro. „Sfântul Ardealului” ar fi spus că „un tânăr blond va schimba România”, afirmație interpretată de mulți ca o anticipare a noilor lideri politici.

O altă profeție atribuită Părintelui Arsenie Boca vizează vremurile dificile ale țării noastre. Se spune că ar fi avertizat asupra problemelor de mediu, inclusiv asupra secetei care afectează sudul țării. De altfel, specialiștii au tras semnale de alarmă despre fenomenul de deșertificare care ar putea pune în pericol sudul Olteniei și al Munteniei.

Arsenie Boca a vorbit și despre vremurile de încercare prin care vor trece oamenii. În timpul vieții sale, el a afirmat că societatea va traversa o perioadă în care „binele va fi numit rău și răul - bine”, mai precizează site-ul de știri. Mulți au interpretat această afirmație ca o descriere a inversării valorilor din societatea contemporană, unde ceea ce este corect este criticat, iar comportamentele greșite sunt acceptate.

Părintele Arsenie Boca a avertizat și despre conflictele globale. În timpul vieții sale, ar fi lăsat de înțeles că tensiunile politice vor crește, iar lumea se va confrunta cu perioade dificile. O profeție a duhovnicului vizează un conflict global de o amploare, care ar porni din Orientul Mijlociu, conform sursei precizate.