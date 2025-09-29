Supranumit „Sfântul Ardealului”, părintele Arsenie Boca rămâne o personalitate marcantă a ortodoxiei, un reper spiritual și moral, a cărui influență continuă să dăinuie chiar și după mai bine de trei decenii de la trecerea sa la cele veșnice.

Deși nu a fost canonizat oficial de Biserica Ortodoxă Română, Arsenie Boca este venerat ca sfânt de nenumărați credincioși, care îi vizitează mormântul de la Mănăstirea Prislop pentru a cere ajutor, alinare și binecuvântare.

Pelerinaje și rugăciuni la Mănăstirea Prislop

Locul cel mai important unde este comemorat părintele rămâne Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara. În aceste zile, mii de pelerini se adună acolo pentru a aduce flori, a aprinde lumânări și a se ruga la mormântul „Sfântului Ardealului”.

Pentru mulți, vizita la Prislop a devenit un adevărat ritual de suflet, iar credincioșii povestesc despre minuni și ajutor divin primit după rugăciuni fierbinți la părintele Arsenie Boca.

Preoți și ierarhi ai Bisericii oficiază slujbe speciale de pomenire, în semn de recunoștință față de cel care a fost un adevărat părinte duhovnicesc al poporului român. Atmosfera este una de emoție și reculegere, iar credincioșii spun că Arsenie Boca le insuflă speranță și credință mai puternică.

Viața părintelui Arsenie Boca a fost una marcată de suferințe, prigoniri politice și ani grei de detenție în perioada comunistă. Cu toate acestea, mărturiile celor care l-au cunoscut vorbesc despre un om de o înțelepciune rară, cu darul vederii înainte și al vindecării.

