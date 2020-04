Premierul Ludovic Orban, ANUNȚ despre spitalele regionale de la Cluj și Iași. Câți bani vin de la Comisia Europeană

„Aș vrea să felicit ministerele Dezvoltarii și Sănătății că au reusit accelerarea procedurilor si s-a ajuns la un deznodamânt fericit pentru construirea spitalului regional Cluj, o investitie de aprox 500 de milioane de euro. De asemenea , va informez ca la nivellul Comisie iEuroepne a fost aprobat contractul de finantare pentru constructia Spitalului Regional Iași”, a declarat Ludovic Orban la începutul ședinței de Guvern de joi.

„In decembrie am semnat contractul de finantare pentru Spitalul Regional Iași, in februarie am primit aprobarea Comisiei Europene pentru finantarea realizarii acestui spital, iar azi am semnat contractul de finantare pentru demararea constructiei Spitalului Regional Cluj, una din cele mai mari investitii din zona de vest, din Ardeal, de peste 500 de milioane de euro din fonduri europene”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan.