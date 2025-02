Gulia si beneficiile sale pentru sanatate

Ajuta la digestie

Avand un continut ridicat de fibre solubile si insolubile, consumul de gulie mentine nivelul optim al zaharului din sange si colesterol, facilitand totodata miscarile regulate ale intestinului. Fibrele reprezinta principalele surse de hrana a bacteriilor intestinale sanatoase, precum Bifidobacteria si Lactobacili. Acestea produc acizii grasi care hranesc celulele intestinului si protejeaza corpul impotriva bolilor de inima si a obezitatii.

Mentine sanatatea inimii

Datorita compusilor glucozinolati si izotiocianati, care se gasesc in gulie, se reduce in mod considerabil posibilitatea de aparitie a bolilor de inima. Acesti compusi au capacitatea de a largi vasele de sange si de a reduce inflamatia.

Imbunatateste sistemul imunitar

Gulia are un aport important de vitamina B6, nutrient care joaca un rol esential in dezvoltarea celulelor rosii din sange si imbunatatirea functiei imunitare. Vitamina C contribuie la producerea celulelor albe din sange, dar si a celulelor T. Acestea formeaza o bariera impotriva radicalilor liberi si imbunatatesc sistemul imunitar.

Este un bun adjuvant in curele de slabire

Gulia are putine calorii dar este bogata in fibre si substante nutritive de care organismul are nevoie. Asadar, consumul de gulie ofera un plus de satietate si impiedica aparitia starilor de balonare, crampe abdominale si constipatie. Aceasta imbuntateste in mod radical calitatea sistemului gastrointestinal.

Previne anemia

Gulia este bogata in fier si potasiu, ceea ce ajuta la cresterea globulelor rosii din sange, absolut esentiale pentru prevenirea anemiei si a deficitului de fier. Calciul care se regaseste in aceasta leguma faciliteaza absorbtia fierului in corp.

Alte beneficii ale consumului de gulie

Pe langa toate aceste avantaje care sustin buna functionare a organismului, gulia mai ofera si o serie de alte beneficii:

Imbunatateste rezistenta oaselor;

Ofera energie;

Stabilizeaza nivelul glucozei in sange;

Previne aparitia cancerului;

Ajuta corpul sa lupte cu infectiile virale si indeparteaza tusea;

Este bun pentru bronsite sau cistite;

Intareste oasele si dintii;

Combate contractiile musculare;

Vindeca degeraturile.



Gulia este foarte usor de combinat cu alte alimente. Aceasta radacinoasa cu gust bun si textura crocanta, se poate consuma ca o gustare intre mese in stare cruda, fiind un snack foarte sanatos. Datorita continutului ridicat de fibre ofera un plus de satietate. Poate fi consumata si cu unt de arahide, care este bogat in grasimi nesaturate. Retetele cu gulii sunt nenumarate, astfel ca se poate prepara o ciorba sau o mancare de gulii, asezonata cu verdeturi aromatice patrunjel, oregano sau rozmarin.