Supa de pui

Supa de pui nu poate fi un leac, dar este o alegere excelenta atunci cand esti bolnav. Cercetarile sugereaza ca savurarea unei farfurii de supa de pui cu legume, poate incetini miscarea neutrofilelor din corp.

Neutrofilele sunt un tip comun de celule albe din sange. Ele va ajuta sa va protejati corpul de infectie. Cand se misca lent, acestea raman concentrate indeosebi in zonele corpului care necesita cel mai mult vindecare.

Studiul a aratat ca supa de pui a fost eficienta pentru reducerea simptomelor infectiilor respiratorii superioare, in special. Supa cu continut scazut de sare are, de asemenea, o valoare nutritionala excelenta si va ajuta sa va mentineti hidratat. Este o alegere buna, indiferent de felul in care va simtiti, scrie sfatulmedicului.ro.

Ghimbir

Beneficiile pentru sanatate ale radacinii de ghimbir au fost promovate de secole, dar acum avem dovezi stiintifice despre proprietatile sale curative.



Cateva felii de radacina de ghimbir proaspata in apa clocotita pot ajuta la calmarea tusei sau durerii in gat.

Cercetarile sugereaza ca pot, de asemenea, sa amelioreze senzatiile de greata care insotesc adesea gripa.



De exemplu, un studiu a constatat ca doar 1 gram de ghimbir poate „atenua greata clinica de diverse cauze”.

Faceti rost de un ceai de ghimbir si incepti sa simtiti beneficiile sale calmante.

Miere

Mierea poseda o varietate de proprietati antibacteriene si antimicrobiene.



Mierea adaugata in ceaiul cu lamaie poate usura durerea in gat. Intr-un studiu, cercetatorii au descoperit ca oferind copiilor 10 grame de miere inainte de culcare, s-a redus gravitatea simptomelor de tuse.

Copiii au dormit mai bine, ceea ce ajuta, de asemenea, la reducerea simptomelor racelii.

Nu trebuie sa dati niciodata miere unui copil mai mic de 1 an, deoarece mierea contine adesea spori botulinici, scrie sursa precizată.

Usturoi

Usturoiul contine compusul alicina, care poate avea proprietati antimicrobiene.



Adaugarea unui supliment de usturoi in dieta dvs. ar putea reduce severitatea simptomelor racelii. Potrivit unor cercetari, ar putea chiar sa va ajute sa evitati sa va imbolnaviti in primul rand.

Sunt necesare mai multe cercetari cu privire la beneficiile potentiale de lupta impotriva racelii ale usturoiului. Intre timp, suplimentarea usturoiului in dieta dvs. probabil, nu va face rau

Echinaceea

Nativii americani au folosit partile verzi si radacinile plantei echinaceea pentru a trata infectiile pentru mai mult de 400 de ani.



Ingredientele sale active includ flavonoide, substante chimice care au multe efecte terapeutice asupra corpului, cum ar fi stimularea sistemului imunitar si reducerea inflamatiei.

Rezultatele cercetarilor privind eficacitatea plantei in combaterea racelii comune si gripei sunt impartite.



Dar una dintre acestea, sugereaza ca administrarea echinaceei poate reduce riscul de aparitie a racelii comune cu mai mult de 50%.

De asemenea, poate reduce durata unei raceli. Daca sunteti un adult sanatos, luati in considerare administrarea a 1 pana la 2 grame de radacina sau parti verzi de echinaceea ca ceai, timp de cel mult o saptamana.

Vitamina C

Vitamina C joaca un rol important in organismul dvs., avand multe beneficii pentru sanatate.



Impreuna cu lamaile verzi, portocalele, grapefruitul, legumele verzi si alte fructe si legume, lamaile reprezinta o sursa buna de vitamina C.



Adaugarea sucului de lamaie proaspat la ceaiul fierbinte cu miere poate reduce flegma atunci cand sunteti bolnav.



Consumul de limonada calda sau rece poate ajuta, de asemenea.

Desi s-ar putea ca aceste bauturi sa nu va scape complet de raceala, va pot ajuta sa obtineti vitamina C de care sistemul imunitar are nevoie.



Suficienta vitaminei C poate ameliora infectiile tractului respirator superior si alte boli.

Gargara cu apă sărată

Gargara cu apa sarata poate ajuta la prevenirea infectiilor respiratorii superioare si poate scadea severitatea simptomelor racelii.