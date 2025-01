Ceaiul care ar putea ajuta la reducerea stresului

Specialiștii spun că există remedii naturale care pot ajuta în combaterea stresului. Ceaiul de mușețel a fost folosit timp de secole pentru ameliorarea stresului și anxietății.

Ceaiul de mușețel a dovedit că are efecte de calmare. Dacă nu ar fi suficient, s-a demonstrat că ameliorează depresia, care tind să aducă cu sine stres și anxietate. Mai mult, dacă ai avut vreodată probleme digestive legate de stres, mușețelul te poate ajuta și în acest sens.

Această băutură este atât de puternică încât 9 din 10 studii au confirmat că această plantă poate gestiona eficient anxietatea.

Deși sunt necesare mai multe studii pentru a demonstra beneficiile mușețelului, acesta continuă să fie relevant pentru calmarea organismului.

Se crede că beneficiile mușețelului asupra stresului sunt legate de profilul său de flavonoide, inclusiv apigenina, care are un efect sedativ prin reglarea neurotransmițătorilor din creier legați de excitare și relaxare. În plus, ceaiul de mușețel are beneficii și asupra sănătății.

Cum pregătești ceaiul de mușețel pentru a te relaxa

Ritualul de preparare ceai și de a-ți oferi timp pentru a-l savura ar trebui să fie conștient. Acesta ar putea reduce stresul semnificativ.

Este important să-ți oferi timpul necesar pentru a savura o ceașcă de ceai de mușețel. Dacă stresul ți-a afecta somnul, află că ceaiul de mușețel paote face o schimbare.

Ceaiul de mușețel te poate ajuta să te relaxezi și să te odihnești mai bine. Este atât de eficient încât ceaiul poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului.