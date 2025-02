Paducelul – este indicat in insuficienta cardiaca, anghina pectorala, dar si prevenirea infarctului: in urma unui studiu efectuat pe 1011 pacienti cu insuficienta cardiaca, carora li s-a administrarea 5 ml de tinctura de paducel (aproximativ o lingurita, de 4 ori pe zi, in cure de 6 luni), s-a evidentiat faptul ca remediul a imbunatatit irigarea cu sange a inimii, a favorizat activitatea muschiului cardiac si a prevenit infarctul. Se consuma 2-3 cani pe zi de infuzie de paducel, scrie sfatnaturist.ro.

Papadia – aceasta planta are actiune de curatire a arterelor si este totodata un tonic circulator fiind indicata in ateroscleroza si alte afectiuni. 1 lingurita de planta maruntita se pune la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute apoi se strecoara. Se pot consuma 3 cani pe zi. Se mai poate folosi de la aceasta planta si florile cu care se poate face un sirop.

Macese – ajuta la curatirea arterelor. Se prepara o infuzie din 1-2 lingurite de planta maruntita (seminte) se vor pune la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute si apoi se strecoara. Se consuma 2-3 cani pe zi. Pentru cei cu inima slabita, se foloseste 1 lingura de macese curatite de seminte, care se pun la 500 ml apa clocotita, apoi se mai fierb timp de 15 minute. Se lasa sa se raceasca se strecoara si se poate pune 1 lingura de miere apoi se consuma in cursul zilei, cu 15 minute inaintea meselor.

Macerat de usturoi cu lamaie – se pune o capatana de usturoi pisata, 1 lamaie si 1 litru de apa clocotita. Se lasa la macerat 2 zile. Se ia 1 lingurita de 3 ori pe zi pe perioada indelungata, conform aceleeași surse.