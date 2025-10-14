Măceșul, beneficii nebănuite

Măceșul este foarte apreciat în medicina naturistă, în special datorită complexului de vitamine pe care îl conține, precum A, B1, B2, C sau K.



Deși fructele și frunzele sale sunt utilizate de secole în amestecuri pentru ceaiuri și tincturi destinate diferitelor afecțiuni, abia în ultimii ani au fost descoperite proprietățile lor vindecătoare complexe.



Cum reușește măceșul să ajute organismul uman în lupta cu virușii gripali, dar și cu alte afecțiuni, vei descoperi în cele ce urmează. Iată ce susțin specialiștii!

Compoziția minerală a măceșului

Minerale

Din compoziția măceșelor nu lipsesc nici oligoelementele. La o analiză mai amănunțită, fructele de măceș au o concentrație semnificativă de săruri minerale, o concentrație semnificativă având-o sodiul, potasiul, fosforul, magneziul, calciul și fierul.

Vitamina C

Concentrația de vitamina C din fructele de măceș atinge un nivel impresionant. Cantitatea prezentă în 100 de grame de fructe este aceeași dintr-un kilogram de citrice. Cunoscută ca acid ascorbic, are proprietăți imunostimulante.

Vitamina B

Măceșele se remarcă și prin aportul de B-uri, în principal de vitamina B1 (tiamina stimulează pofta de mâncare și combate oboseala) și vitamina B2 (riboflavina servește pentru ameliorarea inflamațiilor epidermice și pruritului).

Antioxidanți

Din grupul antioxidanților se remarcă polifenolii. Acești compuși au capacitatea să combată activitatea radicalilor liberi, elemente responsabile de stresul oxidativ.

Tanini

Este vorba despre molecule cu o acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și astringentă. Au rolul să intervină în scăderea tensiunii arteriale. Și beneficiile măceșului nu se opresc aici.

Care sunt cele mai frecvente afecțiuni care pot fi tratate de măceș?

Fructele măceșului au numeroase beneficii. Partea cea mai importantă a plantei din punct de vedere terapeutic se poate folosi sub formă de tratamente naturiste (ceaiuri, tincturi, pulbere, siropuri de măceșe), pentru următoarele afecțiuni:

Gripa

Se știe deja că măceșele sunt bogate în antioxidanți, iar micile boabe roșii sunt recomandate pentru întărirea organismului în sezonul rece.



Deloc surprinzător, pulberea de măceșe face parte din cele mai recomandate leacuri bătrânești împotriva gripelor sezoniere.



Boabele uscate se macină folosind o râșniță, iar pulberea rezultată se cerne pentru a îndepărta sâmburii. Se administrează câte o linguriță, ținută sub limbă timp de 2-3 minute, apoi înghițită cu puțină apă, de 3-4 ori pe zi, între mese.



Durerile reumatice

Specialiștii spun că durerile reumatice pot fi prevenite cu o cură de infuzie de măceșe.



Substanțele antiinflamatoare și antioxidante din măceșe împiedică degradarea cartilajelor din articulații, menținând elasticitatea membrelor și a coloanei vertebrale, ceea ce reduce probabilitatea apariției crizelor reumatice.

Tensiunea arterială

Consumul de măceșe pe termen lung poate ajuta la reducerea inflamației din organism, inclusiv a inflamației articulare.



Compușii activi din măceșe blochează acțiunea proteinelor din celulele cartilajului care contribuie la degradarea acestuia.



Oricum, măceșele nu doar că diminuează inflamația, dar au și un efect benefic asupra durerii, reducând-o semnificativ și ameliorând rigiditatea articulară.

Sistemul nervos

Specialiștii spun că ceaiul de măceșe, bogat în antioxidanți, oferă nutrienți importanți pentru sănătatea sistemului nervos și pentru funcțiile cognitive.



Totodată, aroma delicată a măceșelor stimulează secreția de neurotransmițători, cum ar fi serotonina, care poate induce o senzație de relaxare.



Ceaiurile și tincturile din acest pachet contribuie la atenuarea tensiunilor psihice, la îmbunătățirea somnului și la funcționarea sistemului nervos, a cărui sănătate nu trebuie niciodată ignorată.

Are proprietăți anti-îmbătrânire

Chiar dacă asociem îmbătrânirea cu semnele exterioare ale acesteia, cum sunt ridurile, pielea deshidratată, procesul este, în primul rând, unul interior.



Din fericire, ceaiul de măceșe aduce în organism o cantitate impresionantă de principii nutritive, care pot ajuta atât la contracararea radicalilor liberi, cât și la încetinirea proceselor de degradare celulară, mai spun specialiștii.