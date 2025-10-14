Supa de oase

Colagenul bovin este cea mai recomandata sursa alimentara, consumul de supa de oase oferind un aport suplimentar de colagen de tip I si III, scrie Sfatul Medicului.

Pestele

Conform unei analize a studiilor din anul 2023, colagenul marin are o biodisponibilitate excelenta, aceasta forma fiind una dintre cele mai usor de absorbit.

Cea mai abundenta parte in colagen a pestelui este pielea, fiind reprezentat cu precadere de colagenul de tip I, asigurand sanatatea pielii, oaselor, tendoanelor si a altor tesuturi.

Puiul

La fel ca in cazul pestelui, nu carnea propriu-zis contine cel mai mult colagen, ci cartilajul, grasimea si pielea, acestea fiind bogate in colagen de tip II, benefic in mentinerea sanatatii articulatiilor.

Cantitatea de colagen variaza in functie de pui si de cantitatea de tesut conjunctiv pe care o contine, de exemplu carnea de la nivelul pieptului este mult mai slaba in colagen fata de aripioare si pulpe.

Oul

Chiar daca albusul nu contine tesut conjunctiv precum carnea de vita, peste sau pui, acesta este bogat in prolina, unui dintre aminoacizii necesari pentru productia de colagen.

Desi galbenusul, nu contine in mod specific colagen, el reprezinta o sursa importanta de nutrienti esentiali pentru producerea colagenului in organism.

Citrice

La fel ca in cazul oului, citricele nu contin propriu-zis colagen, insa portocalele, lamaile, lamaile verzi si grapefruitul sunt bogate in vitamina C, care este implicata in producerea colagenului.

Vitamina C este importanta pentru sinteza pro-colagenului, care reprezinta precursorul colagenului.

Fructele de padure

Cand vine vorba de surse de vitamina C, citricele sunt cele mai populare alimente, insa fructele de padure reprezinta o alta optiune.

Afinele, murele, zmeura si capsunile sunt bogate in acest nutrient, precum si in antioxidanti, care protejeaza pielea impotriva imbatranirii.

Fructele exotice

Bogate in vitamina C, pe aceasta lista se inscriu kiwi, ananas si guava.

Guavele sunt, de asemenea, si surse de zinc, alt cofactor necesar in sinteza colagenului.

Usturoiul

Usturoiul este bogat in sulf, element implicat in productia de colagen si in prevenirea decompunerii colagenului in organism.

Consumul de usturoi este o sursa de acid lipoic si taurina, care sunt implicate in reconstructia fibrelor deteriorate de colagen.

Lactatele

Laptele, branza, iaurtul sunt bogate in prolina si glicina, componente ale moleculelor de colagen, sustinand in mod indirect productia acestuia in organsim si mentinerea sanatatii oaselor, articulatiilor si pielii.

De asemenea, calciul si vitamina D din lactate favorizeaza intarirea oaselor.

Fasolea

Fasolea este bogata in lizina si cupru, esentiali pentru producerea de colagen, scrie aceeași sursă.