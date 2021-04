„Am avut un val trei care nu a fost la fel de dur. Avem un val trei care este pe scădere. Cred că am găsit un echilibru”, a declarat Florin Cîţu, vineri, în conferinţa de presă de la Primăria Cluj-Napoca.

Despre „politica de testare” COVID-19 de până acum, premierul spune că „a dat rezultate mixte. Avem ţări precum Slovacia, unde nu a dat rezultate foarte bine, cred că România a găsit un echilibru bun”. Reamintim că în urmă cu două zile, Florin Cîțu cerea sporirea testării în toată țara: „O altă solicitare a fost sporirea numărului de teste peste tot în ţară, dar mai ales în colectivităţi”, referindu-se în primul rând la testarea din școli. Declarația a fost făcută în prima zi de interimat la Ministerul Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu.

Legat de măsuri mai dure în pandemie, pentru a stopa accelerarea infectărilor, Florin Cîțu a reamintit că România a fost una dintre puţinele ţări din UE care nu au închis economia. Premierul a declarat că măsurile economice și cele sanitare „merg împreună”.

„Anul trecut au fost mai multe cereri şi opoziţia de atunci acum ne spune să stăm deschişi, atunci ne spunea să închidem, în funcţie de cum bate vântul – am arătat că poţi să funcţionezi în această perioadă cu economia deschisă. România a fost una dintre singurele ţări din UE care a ţinut economia deschisă chiar şi în cele două luni de zile nu am închis toată economia, am avut deschise sectorul industrial, în special şantiere, aşa am putut să avem venituri la buget anul trecut în plină criză mai mari ca în 2019 ceea ce la începutul anului nimeni nu îşi putea imagina. Ca să ai oameni sănătoşi ai nevoie de economie puternică, ca să ai economie puternică, ai nevoie de oameni sănătoşi, ele merg împreună. (...)

Florin Cîțu a spus că este foarte important ca economia să nu fie închisă în timpul epidemiei.

„Pe mine m-a interesat nu de acum, ci de când eram ministrul Finanţelor Publice, am spus foarte clar că e important să nu mai închidem economia. Acele două luni (de stare de urgență din 2020 - n.red.), nu e vorba doar despre costul financiar pentru a închide economia, este vorba de costul psihic pentru societate, persoane care îşi pierd locul de muncă, persoane care nu se mai pot reintegra, acest cost nu este măsurabil imediat în bani, dar are implicaţii pentru sănătatea societăţii pe termen lung şi eu nu am vrut acest lucru", a explicat Cîțu.