Cum se îngrijesc crizantemele

Pentru a avea crizanteme frumoase este bine de știut că este foarte importantă ingrijirea acestora, iar acest aspect începe prin curatarea florilor ofilite, in mod continuu. Astfel, o floare de crizantema are o durata de viata cuprinsa intre 8 si 12 saptamani. Pe parcurs ce floarea produce boboci, aceasta incepe sa produca rand pe rand si flori. Din aceasta cauza o crizantema va inflori pe o perioada lunga de timp. Dar cum primele flori aparute se vor ofili, dupa trecerea perioadei de viata, acestea vor da un aspect urat florii. Astfel că, iată ce trebuie să faceți.

Curățați florile ofilite, din trei motive esentiale:

1 - Pastrati spledoarea florii pe o perioada cat mai lunga de timp,

2 - Florile moarte pot imbolnavii celelalte flori sau chiar toata planta,

3 - Ruperea florilor moarte, faciliteaza inflorirea altor boboci prin simplu fapt ca nu mai consuma din energia plantei.



Rupeti florile moarte cu mana, ideal cu manusi. NU este necesara taierea cu foarfeca a acestora. Adunati florile uscate si aruncati-le intr-un loc separat, departe de plante. Departati usor ramurile crizantemei cu boboci sanatosi, astfel incat sa nu ii afectati si pe acestia prin presiunea creeata.

Cum se uda crizantemele

Îngrijirea crizantemelor inflorite incepe in primul rand cu udarea. Ca orice planta care face flori foarte multe, crizantemele au nevoie de foarte multa apa, mai ales in perioadele toride. Este posibil sa aveti nevoie de cel putin doua udari pe zi, in cazul crizantemelor crescute in ghivece, iar in pamant cu siguranta macar odata pe zi.

Mare atentie sa nu le supraudati si sa putrezeasca radacinile. Solul trebuie sa fie umed, insa nu ud. Un sol ud permanent faciliteaza bolile si putrezerea plantei. Nu uitati de drenarea solului, astfel ghivecele folosite in mod obligatoriu sa aiba gaurele de scurgere a apei.

