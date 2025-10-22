Principii Feng Shui

Locuințele noastre, dar și locurile de muncă, unde ne desfășurăm activitățile zilnice, ar trebui să fie cât mai confortabile, astfel încât aici să ne simțim în largul nostru. Să ne putem relaxa în voie și, de asemenea, să putem crea și lucra în armonie.

Conform principiilor Feng Shui, spațiul de locuit ne influențează starea de spirit, dar și pe cea de sănătate. Pentru a crea energii pozitive, dar și pentru a purifica spațiile, iată câteva sfaturi.

Eficientizați spațiile în care locuiți

Atribuiți fiecărui spațiu, încăpere sau cameră, rolul pentru care a fost conceput. Spre exemplu, dormitorul este pentru odihnă și somn. Așa că excludeți de aici prezența televizoarelor, a birourilor sau a altor obiecte care nu au legătură cu odihna. În felul acesta veți eficientiza spațiul destinat odihnei. În schimb, în dormitor puteți să păstrați mereu un recipient cu uleiuri esențiale, precum cel de lavandă, care vă va ajuta la o relaxare mai profundă și un somn mai odihnitor.

Principii Feng Shui - Ardeți ierburi aromatice

Folosiți tămâie și salvie uscată, pe care le veți aprinde într-un recipient special și veți lăsa ca fumul acestora să se împrăștie în toată casa. Atât tămâia, cât și salvia au puternice efecte de purificare a spațiilor și de amplificare a energiilor pozitive.

Despre tămâie se știe că este folosită de mii de ani în toate ritualurile religioase pentru a alunga energiile negative și pentru a purifica spațiile. De asemenea, inhalarea fumului produs în urma arderii de tămâie are efect benefic asupra sistemului nervos, în stările de anxietate și cele depresive, cât și în perioadele de stres.

Salvia este și ea una dintre plantele considerate sacre și cu efecte așa-zise magice, de purificare. Amerindienii foloseau frecvent această plantă, uscată în mănunchiur, pe care le ardeau în diverse ritualuri, cu scopul de a purifica.

Obiceiul arderii de tămâie dar și salvie este cunoscut și practicat de numeroase popoare de pe glob, încă din cele mai vechi timpuri.

Păstrați curățenia în spațiile în care locuiți

O altă metodă de purificare a spațiilor în care locuiți este prin menținerea spațiului curat, dar și a lucrurilor puse în ordine. Nu lăsați niciodată resturi de mâncare sau farfurii murdare pentru mult timp. Casa trebuie ținută în ordine, pentru a menține în felul acesta energia pozitivă.

Conform principiilor Feng Shui, spațiul în care locuiți ar trebui să fie cât mai aerisit, nu ticsit de lucruri și obiecte inutile. Acestea ar trebui depozitate, dacă este posibil în altă parte. În beciuri, garaje sau în spațiile destinate obiectelor mai puțin folosite, pentru a nu destabiliza armonia și energiile pozitive. De altfel, oricine poate observa că în spațiile mai aerisite, unde nu sunt multe lucruri îngrămădite, este mai multă armonie și relaxare. Lăsați să pătrundă soarele în interiorul încăperilor.

Puneți plante peste tot în casă

Plantele, pe lângă oxigenul pe care îl elimină, ajută și la amplificarea energiilor pozitive din spațiile în care sunt așezate. De asemenea, vor da și un aspect plăcut și viu încăperilor. Dacă o plantă s-a uscat, aruncați-o imediat. Nu țineți în casă plante moarte, deoarece acestea vor absorbi energia pozitivă din casă.

Principii Feng Shui - Rearanjați mobilierul

La un anumit interval de timp este bine să rearanjați mobilierul din casă. Să faceți practic modificări în casă. Acest lucru vă va ajuta să reechilibrați energiile din interior. De asemenea, aerisiți cât mai des încăperile în care locuiți.

Păstrați în casă amulete cu rol de protecție a locuințelor și spațiilor de locuit. Precum renumitele amulete reprezentând un ochi, despre care se spune că feresc de atacul energetic negativ, cunoscut în popor sub denumirea de deochi.