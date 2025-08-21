Conform principiilor Feng Shui, mediul spaţial ne modelează caracterul, ne influenţează personalitatea şi emoţiile, ne afectează relaţiile, sănătatea şi prosperitatea. Respectarea principiilor Feng Shui are rolul de a atrage beneficii şi de a alunga dificultăţile din viaţa noastră.

Reguli Feng Shui pe care trebuie să le respecți când construiești o casă

Conform maestrilor Feng Shui, planul casei trebuie să fie rectangular sau pătrat, deoarece fluxul de energie depinde de proiectul clădirii şi bineînţeles de aranjarea interioară.

Spaţiul interior nu trebuie să fie prea deschis dar nici prea restrâns. Să nu fie compus dintr-o singură cameră mare, dar nici să fie fragmentat ca un labirint. Fiecare cameră să fie bine conectată la energia care străbate clădirea.

Amplasarea uşii este foarte importantă. Dacă aceasta este dispusă spre stradă şi este uşor vizibilă, imprimă o trăsătură directă şi accesibilă, prietenoasă, spre deosebire de una amplasată lateral care lasă un sentiment de retragere. Ideal este ca uşa de la intrarea în casă să fie dispusă în centru, astfel şi spaţiul din interior, atât cel din dreapta cât şi cel din stânga uşii să fie egale pentru ca energiile Yin şi Yang să se manifeste în mod echilibrat.

Reguli pentru dormitor

Dormitorul afectează sănătatea, emoţiile şi relaţiile. Amplasarea patului este foarte importantă. Acesta trebuie să fie aşezat cu capul spre un perete de rezistenţă. Uşa să nu fie amplasată în imediata apropiere a capului patului, să fie vizibilă din pat.

În spatele patului să nu existe fereastră deoarece energia îndreptată spre pat să nu se reverse prin fereastră ci să circule în interior. Trebuie să existe ferestre, însă nu prea multe spre deosebire de sufragerie şi bucătărie. Uşa de la intrarea în casă trebuie să fie în faţa persoanei care doarme în pat chiar dacă ea nu este vizibilă din dormitor.

Bucătăria este în strânsă legătură cu administrarea resurselor financiare ale casei. Amplasarea chiuvetei trebuie să fie într-un unghi drept faţă de cuptor, adică să nu fie dispuse pe acelaşi perete, dar nici faţă în faţă. Ideal este ca deasupra chiuvetei să se afle o fereastră.

Să aveți cât mai multe plante de interior deoarece au un rol benefic, amplificând energiile pozitive din casă.