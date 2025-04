Berbec

Salbatic, pasional, aventuros. Nu te intereseaza locul in care faci sex, atat timp cat faci sex. Iti place sa controlezi totul, insa esti loial, sentimental si iubitor.

Combinatia perfecta: Gemeni, Balanta, Varsator.

Taur

Vrei ca sexul sa fie ca la carte, cu preludiu, mangaieri si un intreg arsenal de pozitii, insa nu din randul celor extravagante. Nu te incanta abordarile neobisnuite in materie de sex.

Combinatia perfecta: Rac, Sagetator, Scorpion, Leu.

Gemeni

Ai tendinte agresive in dormitor si nu renunti usor. Iti place sa te inconjori de potentiali parteneri de sex din care sa alegi. Iti place persoana care cu care sa atingi atat laturile spirituale, cat si fizice, precum si cele romantice cat si practice ale unei relatii.

Combinatia perfecta: Leu, Scorpion, Varsator, Balanta, Berbec.

Rac

Nu faci niciodata prima mutare, insa poti fi un amant de o senzualitate excesiva. Cand vine vorba de amor esti pasional, fierbinte si scoti in evidenta tot ce e mai bun de la tine si de la partenerul de sex.

Combinatia perfecta: Taur, Leu, Fecioara, Scorpion, Pesti.

Leu

Orice vrea un Leu, obtine! Nu trebuie decat sa faci un semn discret si vei primi imediat raspunsul. Preferi sa fii la conducere si sa iti admiri partenerul.

Combinatia perfecta: Balanta, Scorpion, Sagetator, Berbec.

Fecioara

Pentru tine sexul este o prioritate si ti-ai dori ca lumea sa nu-i mai exagereze importanta. Iti plac persoanele care asteapta momentul in care relatia ajunge in punctul in care sexul este inevitabil.

Balanta

Iti place actiunea cand vine vorba de amor. Instinctiv, intens si exhibitionist, crezi ca ai un corp pe care ceilalti trebuie sa-l admire. Stii ce ai de facut in dormitor si nu zici NU la aproape nimic.

Combinatia perfecta: Berbec, Gemeni, Leu, Scorpion, Sagetator, Varsator.

Scorpion

Iti place sa experimentezi, sa atingi perfectiunea. NU este un cuvant inexistent in vocabularul tau cand vine vorba despre sex.

Combinatia perfecta: Gemeni, Rac, Scorpion, Pesti.

Sagetator

Iti plac iesirile in natura si nu refuzi o partida in aer liber (cort, camping sau plaja). Nu te incanta “preliminariile” si treci direct la fapte.

Capricorn

Nu ai nevoie de prea mult preludiu. Ajungi de la ZERO la WOW intr-o secunda. Nu te intereseaza, insa, variatiile exotice. Iti place sa domini, sa pastrezi ritmul si sa te simti bine.

Combinatia perfecta: Taur, Scorpion, Pesti.

Varsator

Idealizezi dragostea si pornesti mai greu intr-o astfel de aventura. Insa, si cand o faci, nu te mai opreste nimic. Vei incerca toate lucrurile descrise intr-un manual de sex.

Combinatia perfecta: Berbec, Gemeni, Balanta, Sagetator, Varsator.

Pesti

Faci intotdeauna cele mai bune miscari, spui ce trebuie la momentul potrivit si reusesti sa creezi ambianta perfecta. Cat despre sex, numai de bine, de la excelent spre erotism intens.

Combinatia perfecta: Rac, Scorpion, Capricorn, Pesti.