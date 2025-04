Etalarea runelor: luni, 14 aprilie 2025. Sfaturile universului pentru toate zodiile

Etalare zilnica RUNE mistice luni 14 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 14 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ: Unele lucruri iti par de neinteles si actiunile iti par in zadar. Insa incearca sa accepti ce se intampla din punct de vedere filozofic. Accepta ca o situatie este exact asa cum este, ca este inevitabil sa fie asa chiar daca tu nu gandesti asta. Viata ta trece printr-un proces de tranzitie. Este o faza naturala de dezvoltare pentru o persoana sau situatie. Deseori, ca sa descoperi sau inveti ceva, trebuie sa treci si prin durere, insa vei deveni mai intelept. Incearca sa privesti la rece O situatie ce te preocupa, poate ca o analiza anterioara nu a fost foarte clara. Si cel mai important, simte recunostinta pentru destin, iti da ocazia sa inveti ceva si sa devii mai puternic.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ. Aceasta este runa ce simbolizeaza protectia divina, sanctuarul in care esti in siguranta, puterea familiei si strabunilor ca energie ce te protejeaza si indruma. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Ea este conectata cu zeul Odin, Tatal Ceresc ce s-a sacrificat de copac pentru a aduce intelepciunea runelor poporului sau. Algiz iti vesteste noroc bun in afaceri, in riscurile pe care le asumi pentru a obtine succesul si asta pentru ca norocul iti vine prin alti oameni.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Eihwaz : Aceasta runa iti da un sfat valoros, anume sa manifesti acum rabdare si perseverenta si sa nu renunti la ceva ce ai inceput. Nu ceda, nu de indoi de tine sau de proiect ori relatie, pentru ca exista si necesitatea obstacolelor ca sa fii testat, nu ca sa renunti. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele, dar nu prin abandon ci prin propria judecata si rezistenta in fata lor. Intareste-ti viziunea in viitor in timp ce stai in prezent. Intuitiv vei sti care iti sunt cele mai bune decizii ca sa previi consecinte nedorite.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). Relatiile si conexiunile dintre oameni sunt proeminente acum. Este un timp pentru a promova armonia si echilibrul din familia extinsa. Este si un timp ideal sa oferi cadoul iertarii si smereniei celor pe care ii iubesti si la care tii. Fii generos cu familia ta si cu cei iubiti.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Hagalaz: Astazi, haosul isi poate face simtita prezenta, dar nu uita ca fiecare sfarsit aduce un nou inceput. Incearca sa vezi dezordinea ca pe un catalizator pentru schimbare si crestere.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Fehu: Fehu este runa abundentei lipsite de egoism, deci las-o sa straluceasca si sa te ajute si pe tine si pe cei din preajma ta. Cand apare Fehu, esti mereu bogat spiritual dar nu folosi asta gresit si nici nu iti ceda puterea celor ce abuzeaza de ea. Discernamantul este foarte important.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Ehwaz: Ehwaz simbolizeaza miscarea inainte cu energie, o calatorie. Ea poate anunta un progres stabil, chiar daca lent. Te poti astepta sa mergi undeva fie cu avionul, fie cu masina.

