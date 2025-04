Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Norocul ti-a zambit la capitolul finante in ultima vreme iar cheltuielile tale au crescut in consecinta. Acum este timpul sa pui frana la bani si sa iti mai ponderezi extravagantele. Ceva sepoate intampla in conexiunile tale cu familia sau cu cineva apropiat care sa iti creezi o stare interioara ce te va determina sa schimbi ceva in relatia ta cu banii.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pacea si armonia sunt programul uzual al zilei tale, dar exista si o posibilitate ca aceasta atitudine sa fie interceptata de opinii puternice opuse tie sau de unii ce au tendinte de victimizare. Tine-ti bine palaria pe cap si asigura-te ca ai actiunile aliniate perfect cu sufletul tau, altfel risti sa fii aruncat in campuri de batalie ce nu au chiar nimic de-a face cu tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai putea observa unele coincidente interesante azi. Uneori ai momente de deja vu cand simti ca ceva s-ar fi intamplat inainte. Sau te poti gandi la cineva fix inainte sa te sune. Fii atent la aceste mici momente asa zis ciudate azi. Intuitia ta poate fi trezita si alerta si ceva se poate intampla care sa te intrige. Observa detasat evenimentul si oamenii implicati si poti vedea ca exista un mesaj mai profund in aceasta intamplare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Oamenii nu vad mereu lucrurile in felul in care le vezi tu. De fapt, sensibilitatea ta incredibila te face mult mai in stare sa intelegi tendintele si curentul nou care are loc peste tot. A comunica aceste lucruri cu altii este de regula o sarcina destul de dificila. Uneori te zbati sa iti pui gandurile in cuvinte. Este posibil astazi, totusi, sa iti aduci aceste ganduri in lumea reala si sa devii o persoana stralucitoare.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ai putea petrece timp cu membri ai familiei extinse azi. unchi, matusi, nepoti sau veri se pot intersecta cu drumul tau intr-o forma sau alta, fie ca vorbiti la telefon, fie ca primesti o vizita. Este un lucru bun sa te conectezi cu rudele pe care nu le-ai mai vazut de ceva timp. Uneori esti asa de ocupat cu ale tale ca pierzi contactul cu acesti oameni. Chiar daca traiesc mult mai departe de tine, incearca sa nu pierzi total legatura. Sangele apa nu se face.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Fii atent la ce spui altora azi, pentru ca vorbele tale pot fi interpretate gresit. Ca o nota similara, si tu poti interpreta gresit vorbele altora, auzind doar ceea ce vrei sa auzi in loc sa auzi ce e nevoie sa auzi sau ce ar fi firesc sa auzi. Incearca sa fii cat de onest poti cu tine si cu altii, altfel poti intra in tot felul de confuzii si amestecaturi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Azi ai doua optiuni la dispozitie. Fie sari pana la gat intr-o situatie, oricat ar fi de incalcita, fie stai total in afara ei. Exista clar doua tabere care isi pregatesc arsenalul de confruntare. Tu ai de realizat ca exista in fiecare om, deci si in tine, si un aspect delicat, fin, armonios care doreste doar pace. Este greu sa ignori faptul ca in mod natural iti vine sa fii agresiv la nervi, dar conecteaza-te cu acea parte din tine care stie ca merita liniste si pace. Ea iti va transmite ce actiuni ai de facut.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Este o zi buna sa faci planuri pentru viitor. Te-ai putea gandi la obiective de termen lung acum. Este bine sa examinezi tot ceea ce ai facut si sa te gandesti lucid ce vrei sa faci in continuare. Daca exista vreun obicei care te-a tinut pe loc, acum este timpul perfect sa il schimbi. Vei avea mai mult noroc acum daca doresti sa te lasi de fumat, de baut sau sa te mai subtiezi un pic la trup.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi, puterile intuitiei tale pot fi trezite si imputernicite. Tu ai mereu instincte bune, totusi nu ai mereu incredere in ele sa te calauzeasca. Azi, o oportunitate se poate prezenta spre tine brusc si dintr-o data. O usa magica de sansa se poate deschide sub ochii tai, fascinandu-te cu posibilitati noi. Daca nu actionezi, aceasta sansa poate fi pierduta pentru totdeauna. Foloseste-ti intuitia sa te calauzeasca in a face alegerile potrivite.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Astazi ai putea petrece timp cu familia extinsa. Ai putea participa la o intrunire relaxanta sau poate una din rudele tale are o aniversare. Daca este acest caz, te vei bucura de o intalnire fara mari pretentii dar placuta ca stare. Poti auzi barfe interesante despre unele rude. Fii atent la acele mici informatii suculente ce vin spre tine. Tie mereu iti plac aceste vesti tip telenovele, placute si inofensive.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Asigura-te azi ca opinia ta nu se rataceste in energiile dispersate ale zilei. Ai putea vedea ca vorbele tale nu se potrivesc cu lucrurile pe care oamenii vor, de fapt, sa le auda. Incearca sa nu iei nimic personal si realizeaza ca nu este un semn ca ceea ce spui nu ar fi important. Tu ai un dar incredibil sa fii in stare sa vezi lucruri pe care altii nu le pot vedea. Pretuieste si hraneste-ti aceasta abilitate, in loc sa o invalidezi.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Gandeste-te la o expansiune intr-o forma sau alta, pentru ca azi este o zi buna pentru asa ceva. Esti interesat sa faci o modificare in caminul tau, cum ar fi o camera in plus sau un spatiu de depozitare in curte ? Sau esti mai mult interesat sa iti expandezi orizonturile personale ? Te-ai putea gandi sa te inscrii la un curs pe un subiect care te intriga si care iti va expanda mintea. Mereu iti place sa aduni abilitati noi, deci este un bun moment sa inveti.

