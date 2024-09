Ce trebuie să știi despre pielea uscata

Pielea devine uscata atunci cand apa din straturile acesteia se evapora prea repede, provocand deshidratare. Varsta inaintata, istoricul medical, vremea si folosirea apei la temperaturi ridicate pot provoca uscarea pielii. Medicii recomanda tratamentele si remediile in functie de cauza.

Pielea uscata poate afecta orice parte a corpului. Cu toate acestea, de obicei, apare la nivelul mainilor, bratelor si picioarelor. In multe cazuri, schimbarea stilului de viata si aplicarea cremelor hidratante fara prescriptie medicala pot fi suficiente pentru a trata aceasta problema. Daca aceste tratamente nu sunt eficiente, trebuie sa va adresati medicului.

Spalarea frecventa a mainilor si utilizarea dezinfectantului pentru maini pot cauza, de asemenea, uscarea mainilor. Poate fi util sa aplicati crema hidratanta dupa fiecare spalare pe maini.

Cauze si factori de risc

Pielea uscata este cauzata de factorii de mediu sau de anumite afectiuni. Printre cauzele pielii uscate se numara:

Vremea

Pielea are tendinta sa se usuce iarna, cand temperaturile si nivelul umiditatii scad.

Caldura

Incalzirea centrala, sobele pe lemne si semineele reduc umiditatea in incaperi si cauzeaza piele uscata.

Bai si dusuri fierbinti

Pielea se poate usca si din cauza dusurilor sau bailor lungi si fierbinti. Acelasi efect poate fi produs si de inotatul frecvent, in special in bazinele in care nivelul clorului este ridicat.

Folosirea sapunurilor si a detergentilor duri

O multime de sapunuri, detergenti si sampoane cunoscute elimina sebumul si, implicit, umezeala din piele.

Afectiuni ale pielii

Persoanele cu anumite afectiuni ale pielii, cum ar fi dermatita atopica (eczema) sau psoriazisul se pot alege cu piele uscata.

Remedii eficiente

Vestea extraordinara este ca exista cateva remedii la domiciliu prin care poate fi abordata pielea uscata si prin care poate fi restabilita umezeala din piele.

Uleiul de cocos

Uleiul de cocos are proprietati emoliente. Emolientii umplu spatiile dintre celulele pielii, iar pielea capata un aspect neted. De aceea, acizii grasi saturati care se gasesc in mod natural in uleiul de cocos pot hidrata si netezi pielea.

Vaselina

Exista studii care dovedesc ca vaselina poate vindeca pielea adultilor in varsta. Vaselina formeaza un strat protector care acopera pielea si retine umezeala sub ea. Acest lucru ajuta la vindecarea semnelor de piele uscata.

Antioxidanti si omega-3

Daca aveti pielea uscata, inseamna ca o expuneti la elemente care deterioreaza celulele pielii mai repede decat pot fi acestea regenerate de catre organism. Specialistii de la Clinica Mayo sustin ca exista cateva alimente care imbunatatesc aspectul pielii si o fac sa para mai sanatoasa. De exemplu, alimentele care contin antioxidanti pot reduce la minimum daunele provocate de toxine si stimuleaza productia de celule sanatoase. Printre alimentele care imbunatatesc sanatatea pielii se numara:

afinele

rosiile

morcovii

fasolea

mazarea

lintea

Reglati temperatura apei in timpul dusurilor

Specialistii in dermatologie sustin ca, in unele cazuri, pielea uscata poate fi ameliorata doar prin reglarea temperaturii apei in timpul dusului. Cu toate ca multi oameni au tendinta sa faca dusuri calde, apa fierbinte poate afecta pielea si poate provoca leziuni