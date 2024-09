Ulcerul gastric este o leziune deschisa care se formeaza pe mucoasa stomacului. Aceasta afectiune poate cauza disconfort semnificativ si, daca nu este tratata, poate duce la complicatii grave. Prin urmare, este esential sa recunosti simptomele ulcerului gastric si sa iei masuri pentru a-l trata, inclusiv prin metode naturale care pot completa tratamentul medical.

Multi ani la rand, medicii au crezut ca doar stresul ar putea duce la ulcer gastric prin cresterea productiei de acid gastric. Insa, cercetările recente are arata ca utilizarea frecventa a medicamentelor antiinflamatoare, un stil de viață neadecvat și mai ales un tip de infecție bacteriană cauzată de tulpina Helicobacter pylori sunt adevărații vinovați ai acestei afectiuni.

Simptomele ulcerului gastric pe care nu le poti ignora

-Durere abdominala persistenta: Cea mai comuna manifestare a ulcerului gastric este durerea in partea superioara a abdomenului, adesea descrisa ca o senzatie de arsura sau durere surda. Aceasta poate aparea intre mese sau pe timp de noapte si poate fi usurata temporar prin consumul de alimente sau prin administrarea de antiacide.

-Senzatie de balonare si plenitudine: Persoanele cu ulcer gastric pot resimti o senzatie constanta de balonare si plenitudine, chiar si dupa ce au mancat portii mici de alimente. Aceasta senzatie poate fi insotita de dificultati in digestie si disconfort dupa mese.

-Greata si varsaturi: Greata este un simptom frecvent in cazul ulcerelor gastrice, iar in unele cazuri poate fi urmata de varsaturi. Daca observi prezenta sangelui in varsaturi (care poate avea aspect de zat de cafea), este esential sa consulti imediat un medic, deoarece acest lucru poate indica o sangerare interna.

-Scadere in greutate inexplicabila: Daca observi o pierdere semnificativa in greutate fara sa fi schimbat dieta sau nivelul de activitate fizica, acest lucru ar putea fi un semn al unui ulcer gastric. Scaderea apetitului din cauza durerii si disconfortului poate contribui la pierderea in greutate.

-Arsuri la stomac si reflux acid: Desi aceste simptome pot fi asociate cu alte afectiuni digestive, cum ar fi boala de reflux gastroesofagian (GERD), ele pot fi, de asemenea, semne ale unui ulcer gastric. Refluxul acid frecvent si arsurile la stomac pot agrava ulcerul si pot duce la simptome suplimentare.

-Modificari ale scaunului: In cazurile severe, ulcerul gastric poate cauza sangerari, care pot fi observate prin scaune negre, de culoare inchisa, tarate sau cu sange. Aceste simptome necesita atentie medicala imediata.

Tratamente naturale pentru ulcerul gastric

Desi tratamentul medical este esential pentru gestionarea ulcerului gastric, unele remedii naturale pot ajuta la ameliorarea simptomelor si la accelerarea vindecarii. Iata cateva metode naturale care pot completa tratamentul conventional:

-Aloe vera: Aloe vera are proprietati antiinflamatorii si calmante care pot ajuta la reducerea inflamatiei si la promovarea vindecarii mucoasei stomacului. Consumul de suc de aloe vera, fara adaosuri de zahar sau conservanti, poate oferi alinare in cazul ulcerelor gastrice.

-Mierea: Mierea, in special cea cruda, este cunoscuta pentru proprietatile sale antibacteriene si antioxidante. Aceasta poate ajuta la combaterea bacteriei Helicobacter pylori, care este adesea responsabila pentru formarea ulcerelor gastrice. Consuma o lingura de miere dimineata pe stomacul gol pentru a ajuta la protejarea mucoasei stomacului.

-Ceai de musetel: Ceaiul de musetel are proprietati antiinflamatorii si calmante care pot ajuta la relaxarea muschilor stomacului si la reducerea inflamatiei. Consumul regulat de ceai de musetel poate ameliora simptomele ulcerului si poate preveni agravarea acestuia.

-Probiotice: Probioticele sunt bacterii benefice care pot ajuta la restabilirea echilibrului florei intestinale si la combaterea infectiilor cu Helicobacter pylori. Suplimentele probiotice sau consumul de alimente bogate in probiotice, cum ar fi iaurtul si kefirul, pot sprijini sanatatea digestiva si pot accelera vindecarea ulcerelor.

-Turmeric: Curcumina, principalul compus activ din turmeric, are proprietati antiinflamatorii si antioxidante puternice. Consumul de turmeric sau suplimente cu curcumina poate ajuta la reducerea inflamatiei si la protejarea mucoasei stomacului.

Sursa Sfat Naturist