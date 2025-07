Această plantă are o istorie interesantă. Încă din Grecia Antică a fost considerată protectoare, o plantă care are puteri magice și ține răul la distanță. Și în Evul Mediu i se atribuiau calități deosebite, fiind folosită pentru a proteja împotriva bolilor. Iată ce beneficii are asupra sănătății și despre ce este vorba!