Actorul american Tom Hanks și soția lui au devenit oficial cetățeni ai Greciei

Într-o postare distribuită pe Instagram de premierul grec, actorul Tom Hanks și soția lui apar ținând în mână pașapoarte grecești.

Imaginea a fost transmisă pe toate rețelele de socializare în scurt timp.

Cuplul american și copiii lor au devenit cetățeni onorifici ai Greciei anul trecut, după ce oficialii greci au lăudat rolul lui Tom Hanks în mediatizarea incendiilor care au devastat zone întinse din apropierea capitalei Atena. Peste 100 de oameni și-au pierdut viața în incendii.

În plus, soția sa, Rita Wilson, are și origini grecești, iar Tom Hanks s-a convertit la Biserica Ortodoxă. Cei doi au fost văzuți în fiecare an petrecându-și vacanțele în Grecia, unde dețin și o proprietate, pe insula Antiparos, potrivit CNN.

La începutul pandemiei, Tom Hank a fost printre primii artiști care au anunțat că au contractat COVID-19. În timp ce se afla în Australia, actorul anunța pe 12 martie că el și soția sa au coronavirus. Cei doi au intrat în carantină la Gold Coast, pe coasta de est a Australiei.