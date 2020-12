Blidariu a anunțat că s-a testat de două ori. Primul test i-a ieșit negativ, dar, pentru că s-a simțit rău, s-a izolat la domiciliu.

”Pozitiv, din păcate. Am purtat permanent mască. Săptămâna trecută, am avut simptome mai intense, acum sunt bine. Am avut și febră”, a anunțat viceprimarul.

Până săptămâna trecută, în Primăria Lugoj a existat un focar de coronavirus, 14 angajați fiind depistați cu noul coronavirus, transmite realitateadetimis.net