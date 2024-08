5. Înghețată "Golden Opulence Sundae", 1000$



O celebritate printre elitele din Manhattan, acest tip de „sundae” conține cinci cupe de înghețată tahitiană, infuzată în vanilie de Madagascar. Desertul este ornat cu frunze învelite în aur comestibil, drajeuri suflate în aur și stropit cu ciocolată amăruie. Înghețata este servită cu o linguriță din aur de 18 karate.



4. Prăjitura de aur a Sultanului, 1000$



Această prăjitură este gătită într-unul din cele mai sofisticate hoteluri din Istanbul, Ciragan Palace Kempinski.



Preparat într-un interval de 72 de ore, extravagantul desert este infuzat cu pere, caise și smochine marinate în rom Jamaican timp de 2 ani. Este ornat cu trufe caramelizate și servit într-un bol de argint.



3. Negresă „extraordinaire”, 1000$



La prima vedere nu pare decât o negresă obișnuită, ornată cu alune italienești și înghețată. Însă ceea ce o face să fie atât de specială este un atomizator de cristal, creat special pentru a pulveriza gura înainte de fiecare bucățică. Acesta costă 750 de dolari și poate fi cumpărat că suvenir de la casino-ul "Tropical resort" din New Jersey.



2. Fortăreața, 14,500$



Acest desert este preparat dintr-o frunză numită „cassata italiană” învelită în aur și aromată cu crema irlandeză.



Prăjitura este decorată cu o figurină din ciocolată ce înfățișează un pescar cocoțat pe picioroange și servită apoi cu mango și compot de rodii, fiind „presărată” cu o bijuterie de 80 de karate, care poate fi luată acasă că suvenir.



Extravaganta delicatesă este preparată în restaurantul "Wine3 at The Fortress", din Galle, Sri Lanka.



1. Înghețată „haute chocolate”, 25.000$



De ce este cel mai scump desert din lume? Ei bine, în cazul în care v-ați întrebat, răspunsul este clar: da, e din aur. Dacă celelalte prăjituri erau doar suflate cu „aur”, aceasta are o porție de „extra-aur”, alături de un bonus, o brățară din diamante albe.



Această înghețată este preparată din trufe „La Madeline”, considerate cele mai scumpe din lume, stropită cu un sos făcut din cele mai rare 28 de boabe de cacao.



Un desert preparat din cele mai rare ingrediente nu putea fi servit decât cu o lingură din aur, decorată cu diamante.

