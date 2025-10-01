Ingrediente:

3 kg struguri albi

1500 g zahăr

1 l apă

50 ml suc proaspăt de lămâie.

Mod de preparare

Mai întâi alege boabele de struguri de pe ciorchini, spală-le bine și lasă-le să se scurgă. Este important să folosești doar boabe sănătoase, cărnoase și foarte coapte, pentru a obține un sirop aromat și dulce.

Pune boabele într-o cratiță mare, cu baza groasă și zdrobește-le cu mâna sau cu un zdrobitor de cartofi. Adaugă apa și fierbe ingredientele timp de 10-15 minute, amestecând din când în când. După fierbere, strecoară lichidul printr-o sită fină sau un tifon împăturit în două. Presează ușor sau stoarce tifonul cu boabele de struguri în mâini pentru a extrage cât mai mult suc.

Într-o oală curată, toarnă lichidul de struguri obținut și adaugă zahărul. Așază oala pe flacăra aragazului aprinsă la intensitate cică spre medie și fierbe ingredientele înlăturând spuma de câte ori se formează. Lasă siropul să clocotească aproximativ 20-25 de minute, până când capătă o consistență ușor legată (siropoasă). Spre final, adaugă sucul de lămâie proaspăt stors și mai lasă siropul să dea în câteva clocote. Poți pune sare de lămâie dacă dorești, pentru că aceasta va accentua mai mult culoarea siropului.

Vei obține un sirop limpede, cu o culoare galben-aurie ce variază în funcție de soiul de struguri folosit. Gustul este dulce, dar echilibrat, cu note fine de miere și flori albe, care îl fac special față de alte siropuri de fructe.

Toarnă siropul fierbinte în sticle sterilizate, închide-le bine cu capacele din dotare și așază-le între pături. Lasă-le să se răcească lent în pături până a doua zi. Apoi etichetează-le și depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat cum ar fi cămara sau beciul.

sursa: Hello Taste