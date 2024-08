Cum să-ți subțiezi sângele în mod natural

Urzica – pentru persoanele care au probleme cu circulatia, urzica are efecte miraculoase. Se stie ca batranii o culegeau fara manusi, mai mult, strabunicile aveau o placere deosebita de a merge in picioarele goale prin urzici, cunoscand efectele anti-reumatice ale acestora. Mai stiau si ca atunci cand da coltul urzicii este bine sa fie consumata pentru schimbarea si subtierea sangelui.

Ieftina si la indemana oricui, urzica se foloseste in anemii, cloroze si alte boli grave ale sangelui. Este o planta ce remineralizeaza intregul organism, si deci este foarte buna pentru oricine doreste sa isi mentina organismul sanatos si plin de energie. Urzica are efecte vasoconstrictoare, stimuleaza circulatia sangelui si are proprietati antiinflamatoare.

Paducelul – este indicat in insuficienta cardiaca, anghina pectorala, dar si prevenirea infarctului: in urma unui studiu efectuat pe 1011 pacienti cu insuficienta cardiaca, carora li s-a administrarea 5 ml de tinctura de paducel (aproximativ o lingurita, de 4 ori pe zi, in cure de 6 luni), s-a evidentiat faptul ca remediul a imbunatatit irigarea cu sange a inimii, a favorizat activitatea muschiului cardiac si a prevenit infarctul. Se consuma 2-3 cani pe zi de infuzie de paducel.

Traista ciobanului si coada calului – Unii specialisti recomanda o cura mai indelungata cu traista ciobanului in ateroscleroza si boli de rinichi, deoarece are proprietatea de a restabili presiunea sangelui atat in tensiunea scazuta, cat si in cea ridicata. In amestec cu coada calului, proprietatile terapeutice ale plantei se maresc. Din acest amestec se macereaza 2 lingurite cu 2 pahare de apa rece, timp de 8 ore, apoi se strecoara.

Peste plantele ramase in vas se pune un pahar cu apa clocotita si se lasa 10-15 minute, apoi se strecoara. Se amesteca ambele lichide si se bea cate o jumatate de pahar pe zi, alternand cu o zi pauza. De asemenea, datorita calitatii de astringent, traista ciobanului este utilizata in vindecarea persoanelor care sufera de diaree.

Papadia – aceasta planta are actiune de curatire a arterelor si este totodata un tonic circulator fiind indicata in ateroscleroza si alte afectiuni. 1 lingurita de planta maruntita se pune la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute apoi se strecoara. Se pot consuma 3 cani pe zi. Se mai poate folosi de la aceasta planta si florile cu care se poate face un sirop.

Patlagina – ajuta la scaderea tensiunii si a nivelului colesterolului, curatand arterele si vasele de sange. 1 lingurita de planta maruntita se pune la 250 ml apa clocotita. Se acopere pentru 15 minute apoi se strecoara. Se pot consuma 3 cani pe zi. Radacina sau chiar semintele sunt si ele indicate – 1 lingurita se pune la 250 ml apa si se fierbe timp de 5 minute. Se bea 3 cani pe zi.

Macese – ajuta la curatirea arterelor. Se prepara o infuzie din 1-2 lingurite de planta maruntita (seminte) se vor pune la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute si apoi se strecoara. Se consuma 2-3 cani pe zi. Pentru cei cu inima slabita, se foloseste 1 lingura de macese curatite de seminte, care se pun la 500 ml apa clocotita, apoi se mai fierb timp de 15 minute. Se lasa sa se raceasca se strecoara si se poate pune 1 lingura de miere apoi se consuma in cursul zilei, cu 15 minute inaintea meselor.

Citește mai mult pe Sfat Naturist