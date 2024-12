Ce este anemia?

Anemia este o afectiune care se caracterizeaza printr-un deficit de globule rosii in organism. Globulele rosii, denumite si eritrocite sau hematii, reprezinta unul dintre cele trei tipuri de celule care se gasesc la nivelul sangelui alaturi de globulele albe/ leucocitele si plachetele sanguine/trombocitele. Globulele rosii indeplinesc rolul de a furniza oxigenul necesar fiecarei celule din corp. Pentru a face acest lucru, globulele rosii colecteaza moleculele de oxigen de la nivelul plamanilor, transporta oxigenul prin vasele de sange si il cedeaza fiecarei celule in parte la nivelul tesuturilor. Toate aceste procese sunt posibile datorita prezentei hemoglobinei in globulele rosii.

Care sunt cauzele anemiei?

Cauzele care duc la aparitia sindromului anemic sunt multiple si pentru a intelege procesul de instalare a anemiei trebuie sa cunoastem ciclul de viata al globulelor rosii. Globulele rosii iau nastere la nivelul unui tesut ce se gaseste in interiorul oaselor si poarta denumirea de maduva osoasa hematogena. Acolo, ele se maturizeaza pana la forma de hematii adulte, dupa care sunt eliberate in sange pentru a-si exercita rolul de furnizor de oxigen. Durata de viata a globulelor rosii este de aproximativ 120 de zile. Cand acestea nu mai au capacitatea de a-si indeplini rolul in mod corespunzator sunt transportate la nivelul unor organe precum splina (in principal) si ficatul unde sunt distruse. Acest proces de distrugere a globulelor rosii poarta denumirea de hemoliza.

Factori de risc

Anemia este o afectiune comuna care apare cu precadere la femei, copii si la persoanele cu boli cronice. Iata care sunt factorii de risc pentru un nivel scazut de hemoglobina si de globule rosii:

sarcina: in timpul sarcinii, nivelurile de fier si de acid folic pot fi mult mai mici, ceea ce creste riscul de a dezvolta anemie. Discuta cu medicul curant si ia vitaminele si suplimentele alimentare necesare.

menstruatie: atat nivelul de fier din organism, cat si numarul de celule rosii scad in perioada menstruatiei. De asemenea, hemoragiile de orice fel pot duce la aparitia anemiei.

varsta: anemia la copii este data, adesea, de deficienta de fier. In perioada de crestere, cei mici au nevoie de o cantitate mai mare din acest mineral. In acelasi timp, persoanele de peste 65 de ani sunt predispuse la lipsa de fier si anemie.

afectiuni cronice: ulcerul gastric cronic, diabetul, cancerul, insuficienta cardiaca, afectiunile renale, gastrointestinale sau de alta natura pot favoriza aparitia anemiei.

factori genetici: persoanele care au in familie cazuri de anemie hemolitica sau alt tip de anemie ereditara prezinta un risc mai mare de a dezvolta aceeasi afectiune.

anumite medicamente: un factor de risc pentru anemie il reprezinta medicamentele pentru subtierea sangelui sau cele care inflameaza mucoasa stomacala ori intestinala si determina malabsorbtia fierului sau vitaminei B12.

alimentatie deficitara: un alt factor care creste riscul de dezvoltare a anemiei este o dieta dezechilibrata si saraca in alimente care contin vitamina B12, fier, dar si alte vitamine si minerale esentiale. Se recomanda o alimentatie sanatoasa si diversificata.

Simptome de anemie

Anemiile au manifestari care variaza in functie de severitate si de capacitatea organismului de a se adapta lipsei de oxigen. Astfel, anemiile pot fi, in anumite cazuri, chiar asimptomatice si descoperite in urma efectuarii unor analize de rutina. Semnele si simptomele care apar in anemii sunt diverse si variaza in functie de cauza.

Printre cele mai frecvente simptome se numara:

oboseala;

slabiciune;

piele palida sau galbuie;

palpitatii;

dispnee - dificultati ale respiratie;

ameteala;

stari de confuzie;

dureri in piept;

maini si picioare reci;

dureri de cap;

batai de inima neregulate sau accelerate;

senzatie de amortire sau de furnicaturi la nivelul mainilor si al picioarelor;

scaderea in greutate.

Netratata, anemia poate cauza nasterea prematura sau alte complicatii in sarcina, afectiuni cardiace, precum aritmii (palpitatii) si insuficienta cardiaca sau probleme neuronale. Cazurile grave, cu pierderi importante de sange, pot duce la deces. De la aparitia primelor simptome asociate cu anemia, programeaza-te la un consult de specialitate. Pe baza anamnezei, examenului clinic, dar si analizelor efectuate, medicul poate stabili un diagnostic si propune un tratament eficient.