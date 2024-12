Este binecunoscut faptul că stafidele ajută digestia și controlează pofta de dulce, dar ele controlează și nivelul zahărului din sânge, precum și nivelul colesterolului.

Beneficii si proprietati speciale ale stafidelor

Contribuie la o digestie sanatoasa

Stafidele au fibre solubile, care au rol important in stimularea tranzitului intestinal. Pentru că pot avea si un efect laxativ, se spune despre acestea ca sunt un remediu eficient in combaterea constipatiei. Pe fondul consumului moderat pot contribui la realizarea unui tranzit intestinal regulat.

Sprijin in combaterea anemiei

Lipsa sau cantitatea redusa de fier din organism poate duce la anemie. Cum stafidele au in compozitie fier din belsug (3), consumul lor ar putea fi benefic pentru persoanele care se confruntă cu aceasta problema.

Atentie: consuma stafide la recomandarea medicului si in cantitatile indicate, alaturi de tratamentul aferent pentru rezultate eficiente si sanatoase in combaterea anemiei.

Sistem circulator sanatos

Stafidele ar putea sa joace un rol important in reducerea tensiunii arteriale, datorita prezentei potasiului. Acest lucru ar putea reduce riscul de boli cardiovasculare si accident vascular cerebral. Studiile realizate pana in prezent au aratat ca fibrele din stafide ar putea actiona pentru a reduce colesterolul rau, astfel incat tensiunea arteriala si zaharul din sange sa poata fi tinute sub control.

De asemenea, potasiul continut de stafide poate sa aiba un rol in combaterea spasmelor musculare, dar si in stimularea impulsurilor nervoase .

Pot contribui la tratarea infectiilor

Fitonutrientii fenolici din stafide au proprietati antioxidante si antiinflamatoare, motiv pentru care ar putea contribui la distrugerea bacteriilor care conduc la infectii. Alaturi de acestea, stafidele pot ajuta la reducerea febrei, datorita proprietatilor antibacteriene. Studiile sunt abia la inceput si nu exista suficiente dovezi care sa sustina afirmatiile.

Sanatatea ochilor

Antioxidantii din stafide au rol important in mentinerea sanatatii oculare si a vederii clare (3). Protectia impotriva radicalilor liberi ce pot afecta vederea este data de prezenta antioxidantilor, iar acest lucru se traduce in sprijinul impotriva degenerescentei maculare legata de varsta sau chiar a cataractei.

Frumusetea pielii

Sanatatea si frumusetea pielii vin din stilul de viata sanatos si dieta echilibrata. Totusi, consumul de stafide poate sa previna imbatranirea pielii, prin lupta impotriva radicalilor liberi ce au actiune puternica asupra epidermei (3).

Lupta impotriva celulelor canceroase

Fiind o sursa de antioxidanti, stafidele au sanse sa protejeze organismul de radicalii liberi si de daunele oxidative, factori de risc in aparitia multor tipuri de cancer.

Atentie: consumul de stafide poate avea beneficii asupra organismului, insa studiile efectuate nu pot oferi, pentru moment, dovezi stiintifice solide. Consumul de stafide nu trebuie sa inlocuiasca o dieta echilibrata si nici sa se substituie unor medicamente prescrise pentru diverse boli cronice, conform specialiștilor în sănătate și nutriție.