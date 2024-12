Pielea uscata sau crapata este simptomul unor probleme diverse, de la cele dermatologice si hormonale la o alimentatie necorespunzatoare si expunerea la factori agresivi externi, ca vantul, poluarea si frigul. Indiferent de cauze, pielea crapata poate crea disconfort si prurit (mancarime) la nivel local. Afla, in cele ce urmeaza, care sunt cauzele pielii crapate, cand ar trebui sa ne ingrijoreze, ce solutii exista si ce putem face pentru a preveni uscarea excesiva a pielii.

De cele mai multe ori, pielea crapata poate reprezenta un simptom al pielii uscate, dar cauzele sunt diverse. Cel mai frecvent, zonele unde poate aparea pielea crapata sunt picioarele, mainile si buzele. In functie de cauzele care au dus la craparea pielii, fenomenul poate fi intalnit si in alte zone ale corpului.

Cele mai multe forme de piele uscata pot fi tratate acasa, folosind solutii naturale. Insa este important sa monitorizam evolutia acesteia, iar, in cazul in care apar complicatii, sa mergem la un control medical.

Ce boli ascunde pielea uscata? Printre cauzele care pot duce la aparitia pielii crapate se numara urmatoarele:

Factori genetici

Exista mai multe tipuri de piele, de la cea normala si pana la cea sensibila, iar, dintre acestea, pielea uscata este cea mai predispusa la aparitia crapaturilor si a descuamarii. De regula, uleiurile produse de piele ajuta la retinerea umezelii si previn uscarea (ten normal, gras sau mixt). Insa, in cazul pielii uscate, glandele sebacee nu produc o cantitate optima de substante uleioase care sa impiedice uscarea. Astfel, pielea uscata este mult mai predispusa la crapare. Tipul de piele poate sa se modifice in timp, pe masura ce inaintam in varsta.

La randul ei, pielea uscata poate fi determinata de urmatorii factori:

Vremea rece - in sezonul rece, temperatura si umiditatea scazute favorizeaza uscarea pielii; de asemenea, si temperatura crescuta din locuinta duce la scaderea umiditatii;

Substante chimice iritante - produsele de curatenie si sapunul pot contine substante chimice care irita pielea si duc la uscarea ei;

Apa fierbinte - dusurile cu apa fierbinte pot reduce umiditatea pielii;

Unele medicamente - pielea uscata poate fi un efect secundar al administrarii unor medicamente.

Eczeme

Eczemele reprezinta probleme ale pielii care duc la aparitia rosetii si a pruritului. Eczemele pot sa apara pe orice zona a corpului, insa, de regula, se dezvolta pe fata, pe maini sau la nivelul genunchilor ori bratelor. Eczemele se manifesta prin uscarea excesiva a pielii, care apoi se crapa, iar ulterior apar urmatoarele simptome: exfoliere, mancarime sau chiar pustule.

Psoriazis

Psoriazisul este o afectiune inflamatorie cronica, cu predispozitie genetica si care duce la inmultirea celulelor pielii intr-un ritm rapid. Pielea capata un aspect solzos si este inflamata, fapt care favorizeaza uscarea si craparea acesteia. Psoriazisul apare cu precadere pe scalp, coate, genunchi sau pe partea inferioara a spatelui.

Deshidratate

Spre deosebire de pielea uscata, care este cauzata de un nivel scazut de substante uleioase (sebum), cea deshidratata este o consecinta a pierderii de catre organism a unei cantitati ridicate de apa. Deshidratarea reprezinta o problema de sanatate generala.

Deshidratarea se manifesta atat la nivelul pielii, cat si prin simptome precum uscarea gurii, stari de ameteala, slabiciune, urina inchisa la culoare sau lipotimie (lesin). In aceasta situatie, este necesar un control medical. De asemenea, pentru a evita deshidratarea organismului, este necesar sa consumam o cantitate optima de apa.

Alimentație necorespunzătoare

Alimentatia joaca un rol important in ceea ce priveste aspectul pielii. Pentru a preveni uscarea si craparea acesteia, este important sa consumam fructe si legume, sa bem apa, dar si sa evitam alcoolul, cafeina in exces si fumatul. De asemenea, carentele de vitamine, precum B sau C, pot influenta structura pielii mainilor si picioarelor.

Alte cauze care pot favoriza aparitia pielii crapate sunt administrarea anumitor tratamente medicamentoase sau dereglari metabolice precum hipotiroidismul.

Soluții naturiste

Ca tratament pentru piele uscata, in afara recomandarilor medicului, exista o serie de solutii naturiste pe care le putem incerca acasa si care sunt de ajutor in ameliorarea simptomelor.

Uleiul de cocos

Uleiul de cocos reprezinta un remediu sigur pentru maini si degete crapate, piele uscata pe fata, dar si pentru alte zone ale corpului. Uleiul de cocos sustine hidratarea si ofera suport in recapatarea functiei de bariera a pielii. Datorita continutului de acizi grasi saturati, uleiul de cocos are si proprietati emoliente si ajuta la hidratarea pielii3. Este indicat sa folosim ulei de cocos extravirgin pe care sa il aplicam pe piele uscata pe maini, pe picioare si alte zone afectate, inainte de culcare, masand usor, pentru cinci minute.

Mierea

Numeroase studii au evidentiat faptul ca mierea are proprietati antiinflamatorii si emoliente si contribuie la ameliorarea simptomelor pielii uscate4. Mierea poate fi aplicata direct pe piele uscata pe picioare si pe toate regiunile vizate de neplacutul simptom, inclusiv pe fata.

Aloe Vera

Aloe vera este de ajutor pentru pielea crapata de pe maini, degete sau picioare si contribuie la ameliorarea simptomelor. Aloe vera poate fi aplicata seara, pentru a fi lasata sa actioneze pe timpul noptii si este indicat sa acoperim zona dupa aplicarea gelului, folosind o pereche de manusi sau sosete5.

Uleiul de măsline

Uleiul de masline contine acizi grasi si antioxidanti care sustin hidratarea pielii uscate. Este indicat ca uleiul de masline sa fie incalzit inainte de aplicarea pe zonele cu piele uscata, masand usor timp de 5-10 minute. Acest remediu pentru piele uscata se aplica de doua ori pe zi. Pentru a indeparta celulele moarte ale pielii, poate fi preparat si un exfoliant pe baza de ulei de masline si zahar.

Ovăzul

Ovazul este un ingredient natural cu proprietati antiinflamatorii si antioxidante care sunt de ajutor pentru ameliorarea simptomelor pielii crapate6. Ovazul poate fi adaugat in apa atunci cand facem baie sau poate fi amestecat cu miere, sub forma unei paste, pe care sa o aplicam apoi pe pielea uscata si sa o lasam sa actioneze timp de 10 minute.